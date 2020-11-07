第二先生 6歲看不慣霸凌 立志當律師 求愛賀錦麗 像電影「俗辣」

賀錦麗當選副總統後，他的丈夫任德龍(Douglas Emhoff)以猶太裔身分成為美國首位「第二先生」。 (Getty Images)

聯邦參議員賀錦麗 當選副總統後，他的丈夫任德龍(Douglas Emhoff)以猶太裔身分成為美國首位「第二先生」；55歲的任德龍自幼厭惡霸凌 ，擔任律師讓他得以幫助人群，如今有了新身分，司法相關議題將是他未來的優先要務。

任德龍先前形容馬不停蹄的選舉活動有如電影 「MIB星際戰警」(Men in Black)，在當時賀錦麗確定成為白登的副手後，他形容這是居家避疫五個半月後，他首度穿上長褲隨著妻子到德拉瓦州參加活動。

突然之間，大家開始詢問任德龍是何許人也，他的家人和他成為第二先生後的首要任務；對此他表示：「人人都有看法，知道這件事很好，這表示大家對於像我這樣的人擔任第二先生感到興奮。」

任德龍表示，他想著重許多議題，但打算優先著手司法相關議題；他回想身為菜鳥律師到洛杉磯高等法院時，他看到許多人排隊尋求法律協助時大為震驚，群眾拉著他的衣服懇求「請幫幫我」，這對他帶來莫大衝擊。

就他有印象以來，六歲便想要當律師，當時許多同年齡的孩子夢想成為消防員或中鋒球員；他解釋原因，「我就是看不慣霸凌。」

任德龍表示，在歐華律師事務所(DLA Piper)擔任律師是個完美工作，因為「這能讓我為需要我的人奮鬥，並在這些人面臨最棘手問題時出面協助」。

此外，他也喜歡律師充滿競爭的環境，「這是我真心熱愛的事情，我很拿手而且我有超棒又值回票價的職涯。」根據賀錦麗公布的稅表，任德龍2018年收入約150萬元。

任德龍將他與賀錦麗的首通通話有如電影「求愛俗辣」(Swingers)的場景，他形容他留給賀錦麗的又臭又長的語音訊息宛如「災難」，但忍不住又試一次，最後賀錦麗直接打給他；之後兩人每年結婚紀念日都會重播這段留言。

任德龍與前妻的兩名孩子更以類似賀錦麗名字的「媽媽拉」(Mamala)來暱稱繼母，任德龍女兒在支持賀錦麗的影片中表示：「妳帥翻了，不只為了我們爸爸，也為了我們三代大家庭。」