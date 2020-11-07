「你被開除了！」川普華府驚奇落幕 選民回贈他的名言

一名女性在川普酒店前擺出令人敏感的手勢。(路透)

四年前，川普 是創造驚奇之人，入主白宮後他從不得閒，日復一日製造各種爭議。川普這位驚奇之人，終於敗在他經常取笑的「瞌睡喬」白登手下，明年元月就會卸任，結束他四年一任的華府驚奇之旅。

川普獨樹一幟、不畏外界批評的言論，吸引大眾目光的行事風格，可謂始終如一；川普這位「非典型」總統，面對危機和壓力時，也無法與他人合作、聽不進專家意見的缺點顯露無遺。

川普四年前診斷美國病灶，鎖定不少沉默民眾對民主黨放任非法移民，濫發福利的不滿，爭取藍領和中產階級的支持，順利擊敗從政資歷完整的喜萊莉．柯林頓。

治國／張狂自戀 聽不進專業

擔任總統後，川普自以為是的張狂自戀，在治國理政時聽不進專業意見，多位他曾大力讚美的重要閣員，陸續離他而去，甚至恩斷義絕；從國安顧問波頓、國務卿提勒森，到國防部長馬提斯，今天捧上天、明天踩到腳下，都在川普推特發文的彈指之間，還得接受川普在推文以惡毒字眼攻擊奚落。

直到目前，能安全躲過川普毒舌的僅川普自家成員，外國元首也只有俄羅斯總統普亭。

外交／孤立主義 讓盟國跳腳

川普在外交領域兌現自己選前承諾，退出多邊組織、重返孤立主義，卻讓盟國跳腳，有說法稱「寧可成為川普的敵人，也不願當他的盟友」；德國總理梅克爾去年在慕尼黑安全會議上，當著副總統潘斯的面，公開批評川普，贏得如雷掌聲。

為了與北韓談判，美朝三度舉行「川金會」，川普只獲得空洞承諾，沒看到行動，至今無證據顯示金正恩著手推動朝鮮半島去核化，川普也難拿北韓「成就」說嘴；當美國與中國 展開貿易戰、在南海軍事競逐時，其他國家多抱持觀望態度；無不顯示美國孤軍作戰的荒涼。

去年底北約 70 周年晚宴上，媒體拍到加拿大總理杜魯多、法國總統馬克宏、英國首相強森等領導人閒聊中疑似嘲笑川普，並反覆播放，川普事後很批杜魯多是雙面人；從各國元首的態度，也可以看出川普在「領導人俱樂部」形單影隻。

抗疫／推給中國 無具體措施

美國國內經濟狀況不差，給了川普肆意妄為的底氣；但碰上國內種族問題和病毒蔓延，川普的推文切實反應他的束手無策與焦慮；曾經的「史上最棒的協議」，墨跡未乾就碰到病毒來襲，「都是中國的錯」、「我要讓中國負起責任」，直到現在仍無具體作法。

病毒席捲全美，奪走超過20萬條人命，染疫人數可能比統計的800萬人更高；新冠疫情讓川普在年初收獲當總統以來最高的支持度，隨後一路下滑；川普的染疫，讓白宮成為疫情風暴中心，直接打臉川普「控制疫情得當、明天會更好」的論調，這都讓支持者很難接受，也讓反對者持續訕笑。

「讓美國再次偉大」(Make America Great Again)是川普的連任口號，其執政優先順序沒有改變，仍是美國優先 ；在承平時期，也許能讓支持者埋單，但災難一來就只能吹哨子壯膽。川普放任國內族群對立撕裂、病毒奪走人命，還搧風點火，這要怎麼團結？如何偉大？

四年前的選民用選票告訴華府政客，政治不是少數人的遊戲，給了川普「抽乾沼澤」的機會，如今民主再次展現力量，頻繁更迭也可警醒權力中人。

川普這位飛揚跋扈的紐約房產商人，因緣際會攀上政治巔峰，但這回輪到實境秀節目主持人川普對著總統川普說出那句經典台詞：「你被開除了」。