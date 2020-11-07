「東山再起的典範」 白登總統之路 漫長崎嶇與傳奇

美國總統當選人拜登與妻子吉兒鶼鰈情深。（Getty Images）

美國 總統當選人白登 在過去逾30年來，曾三度角逐總統大位，如今終於將入主白宮橢圓形辦公室，但他的總統之路漫長且崎嶇，參選一路上跌跌撞撞，從政策、家庭到心智狀態，無不屢遭敵對陣營攻擊，甚至還經常被黨內人士質疑，結果總算苦盡甘來，成為美國政壇沒有終點的鮮活例證。

•才30歲 擊敗共和黨對手當選參議員

白登甫入參院時，三十而立之年才剛符合法定參選年齡；1972年，他在共和黨掌握49州的政治環境下，異軍突起，擊敗共和黨對手當選。他在傳記中寫道，最初對參議員的責任無太大熱忱，只求「做好本分」。

•才勝選幾周 妻子和幼女即車禍喪生

然而，白登的聯邦參議員生涯差點在剛開始就告終，他的第一任妻子和一歲大的女兒在他勝選後幾周車禍喪生，兩個幼子也受傷；白登在懊悔、悲痛和失去兒子的恐懼籠罩下，決定在就任前辭職，同事最終說服他「休息半年」。

白登自述，「事後才知道，其他辦公室的幕僚們打賭，看白登能撐多久？」

•被嘲諷 「最年輕參議員 也是『一任』參議員」

白登當時是許多老參議員挖苦的對象，他曾遭一名南方人嘲諷道：「你是美國史上最年輕的參議員，但也將成為最年輕的『一任』參議員」。

•沒有被擊垮 他愉快再婚 議員生涯更上層樓

白登並未被擊垮，他再婚、生活愉快，參議員生涯綿長且蒸蒸日上，一路做到司法和外交委員會主席。

1987年，白登主導推翻最高法院大法官提名人柏克的任命聽證會；這不僅讓他獲得各界讚賞，也消除了懷疑論者的猜疑，繼而奠定了他參選總統的基礎。

•1988年首度選總統但退出 健康和政治過難關

白登1988年首度參選總統，卻在法學院報告和競選演講被爆剽竊後退出，這場災難足以抹滅他再選的機會；更慘的是，他同年兩度因顱內動脈瘤，差點送命。儘管面臨重重挑戰，白登在健康和政治方面都挺過難關。

他主持大法官提名人湯瑪斯任命聽證會，挨批未深究湯瑪斯的性騷擾醜聞；白登主導通過1994年的犯罪法案，如今被斥為大規模監禁非裔男性的手段。

•2008年 二度角逐白宮 敗給歐巴馬

2008年，他二度角逐總統，卻在愛荷華州以1個百分點之差敗給歐巴馬；就在白登心灰意冷之際，歐巴馬邀他擔任副手；在受歡迎的歐巴馬兩屆任滿準備卸任之際，白登本來要朝總統提名大道邁進，但民調結果不如人意，他當年的支持率遠輸給前國務卿喜萊莉．柯林頓和佛蒙特州聯邦參議員桑德斯；白登的長子波．白登2015年5月逝世，讓他難過到無法參選。「紐約客」雜誌記者歐逸文當時寫道，「白登放棄追逐總想要的角色的最後機會」。

•2020年 東山再起終於成功

考量白登的年紀，歐逸文當年的結論很有道理，但民主黨選民乃至全國選民在2020年大選中看好白登，也因為這場選戰遇上了疫情和經濟危機，反而彰顯出白登的同理心和豐富閱歷，讓他的人氣更旺，白登的全國民調和募款金額都一路領先川普直至選前。

前總統柯林頓曾於1992年的新罕布夏州初選中，自稱是「捲土重來的小子」(the Comeback Kid)；白登的勝選，已成為美國政壇前所未見的東山再起的典範。