瞌睡喬如何擊敗川普？ 主攻疫情+少錯為贏+個人特質

民主黨總統候選人白登在美東時間7日中午過後，跨越選舉人票當選門檻的270票。圖為民眾在紐約曼哈頓哥倫布圓環慶祝白登勝選。(歐新社)

美國多家媒體報導，民主黨總統候選人白登 在美東時間7日中午過後，跨越選舉人票當選門檻的270票。都說魔鬼藏在細節中，究竟是什麼原因，讓現任總統川普 經常謔稱為「瞌睡喬」的白登，先跨越選舉人票當選門檻的270票？

•溫和派男性白人奏效 民調愈來愈高

白登在民主黨初選中出線，曾有人認為，不過是該黨在回應2016年喜萊莉．柯林頓的敗選，挑了一張安全牌，讓這個政治資歷完整的溫和派男性白人上陣。但隨著選開打，從民調中看來，民眾對白登的好感度愈來愈高：6月之後就拉近差距或超越川普，八月以後始終穩定領先，再也沒讓川普超前。這是個人特質加分。

•川普白登都是男性 讓性別成見消失

學者貝納特（Peter Beinart）也指出，白登打敗川普的重要理由之一，是他與對手川普同一性別，讓各種有關性別的成見消失，又選擇打一場不冒犯特定族群的審慎選戰，這在選民接受度上，占了贏面。

而在選戰策略上，白登陣營專注在新冠疫情、避免給川普有題材攻擊白登，皆可謂操作成功。

全美新冠確診人數持續不斷，給了白登攻擊川普的絕佳理由，正如白登在最後一場總統候選人辯論中所說，「該為許多人死亡負責的那一位，不應繼續做總統」。白登競選經理（Jen O'Malley Dillon）也曾說，這場選戰就是「民眾對川普新冠抗疫領導力和經濟的公投」。

•「少錯為贏」 不回應川普指控

白登在這場選戰中，不像川普常跑大型造勢會，他謹守疫期的社交距離措施，最常舉辦的就是讓支持者開車到定點、坐在車中參加的「得來速」活動。這項相對靜態的策略，在選戰後期民調領先時，執行得更徹底，雖然屢遭川普謔稱「瞌睡喬」，但白登陣營從初選時就認定「少錯為贏」，無需回應川普的每一項指控，讓川普的各種行動說明一切。

•提財政支出與增稅 氣候、槍枝獲熱議

在具體政策計畫上，白登提出的「重建更好」系列，以財政支出和增稅為中心，後者過去一向不受華爾街投資人的支持，但如今厭倦了川普諸多不確定的投資人，逐漸轉向。恒達理財公司（Edward Jones）投資策略家費爾（Craig Fehr）就指出，一旦選舉的相關不確定消失，代之以更清楚的政策，兩黨候選人的差別其實沒那麼大。

此外，白登的氣候變遷、種族、槍枝、平價健保等政策，在社群媒體上引起熱議，帶動大批年輕選票。華盛頓郵報的出口民調顯示，白登獲半數以上女性支持，非白人有72％支持他。

•「去投票 」喊話 催出大批不投票選民

值得注意的還有一個關鍵詞：讓選民的心聲被聽見。這場美國現代史上投票率最高的選舉，兩黨皆卯力催出大批先前未投票的人，民主黨尤其賣力，白登在每一場總統辯論及數不清的造勢場合說，「去投票、去投票、去投票」。投票在本質上是一種帶著希望的行為，宣示著事情會好轉、國家領導人仍攸關重大，白登的勝選，或許與此不無關聯。

紐約時報指出，這場選舉的決定透露出美國人對領導人的期望。現在答案已揭曉，他們渴望改變，渴望那個白登主張的美國。