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歐巴馬：非凡挑戰 白登會將每個美國人的利益放心中

記者張文馨／華盛頓報導
前總統歐巴馬發布聲明讚許這是歷史性成功，並指在白登明年1月踏進白宮，就要面臨很多非凡挑戰，呼籲美國民眾支持白登執政。 (美聯社)
前總統歐巴馬發布聲明讚許這是歷史性成功，並指在白登明年1月踏進白宮，就要面臨很多非凡挑戰，呼籲美國民眾支持白登執政。 (美聯社)

美國媒體預測民主黨總統候選人白登拿下超過270張選舉人票，當選下一任美國總統，白登副手賀錦麗（Kamala Harris）也將成為美國史上首位的亞非裔女性副總統；前總統歐巴馬發布聲明讚許這是歷史性成功，並指在白登明年1月踏進白宮，就要面臨很多非凡挑戰，呼籲美國民眾支持白登執政。

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歐巴馬說，以白登和他的妻子吉兒（Jill Biden）為傲，恭喜副手賀錦麗和她的丈夫任德龍（Douglas Emhoff），創下紀錄成為下一任美國副總統。

歐巴馬說，這場選舉面臨很多從未有過的情況，美國民眾破紀錄出門投票，一旦完成計票，正副總統當選人白登與賀錦麗將獲得歷史性和決定性的成功。

歐巴馬表示，當白登明年一月走進白宮，他將面對一系列非比尋常的挑戰，從未有過一個即將接任的總統面臨正在肆虐的疫情大流行，不平等的經濟和司法系統，民主岌岌可危，氣候問題瀕臨險境。

歐巴馬說，「我知道他會將每個美國人民的利益放在心中，去做這份工作，無論他是否得到來自這些民眾的投票支持。因此我鼓勵每位美國民眾，給白登機會，不吝支持。」

歐巴馬表示，在各層級的選舉結果都顯示，美國仍處在深切而痛苦的分裂狀態，不只是白登與賀錦麗，還包括所有人，都應該盡自己的力量，跨出舒適圈，傾聽他人，放下火氣找到能共同向前的基礎；在上帝之下，「我們是一個國家」。

歐巴馬說，感謝參與白登競選的每一位成員，感謝每一位參與投票的美國人，感謝第一次投票的選民，這些努力創造不同，享受這一刻，然後持續參與。

歐巴馬表示，持續參與可能使人筋疲力盡，民主需要所有人積極的公民意識，持續關注問題，不是只在選舉季。民主需要更多人更多投入，他和前第一夫人米雪兒（Michelle Obama）支持下一任總統和第一夫人。

根據紐約時報統計，白登在這次總統大選拿下7448萬張普選票，白登創下美國總統候選人以來最高得票記錄，這項紀錄原本的保持人是歐巴馬，在2008年獲得6945萬6897票。

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