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「我們是美利堅合眾國 」 白登勝選籲團結

川普:「合法選票決定誰是總統，不是媒體」

川普不服敗選：「合法選票決定誰是總統，不是媒體」

記者張文馨／華盛頓報導
川普總統。美聯社
川普總統。美聯社

美國媒體預測民主黨總統候選人白登當選總統，美國總統川普連任失敗；川普透過競選陣營發布聲明表示不服，他說，法律投票決定誰是總統，不是媒體。

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川普透過聲明持續在未有證據的情況下，指控選舉舞弊。

川普說，白登急於假扮成勝選贏家，且媒體大力幫忙，是因為他們不希望某些事實被揭露，「事實差得遠了，白登根本沒被確認贏得任何州」，更不用說，競爭激烈的州必須強制重新計票；川普說，他的競選陣營也可以對選舉結果提出法律挑戰，以此決定最終贏家。

川普以賓州為例，他說，他們的監票員無法在開票過程中，有意義地監票。

川普說，合法的選票決定誰是總統，不是新聞媒體。

川普預告，自下周一起，他們的競選活動會搬到法庭，確保這場選舉符合選舉法規，確定「正確的贏家」。

川普說，美國人值得一場公正選舉，這表示要計算所有的合法選票，拒絕非法，要保護大眾對選舉的信心，只有這一種方法；令人震驚的是，白登團隊拒絕同意這項基本原則，還希望計票時納入不合格或根本已故的選民選票。

川普說，只有參與不法行為的一方才會將選舉觀察員拒之門外，然後上法院持續封鎖監票權利。

川普表示，「白登到底在掩蓋什麼？我不會停下，直到每個美國人都能有誠實的計票過程，這是他們值得擁有且為民主所要求的。」

川普團隊發布聲明回應美國媒體預測拜登勝選。取自川普競選陣營
川普團隊發布聲明回應美國媒體預測拜登勝選。取自川普競選陣營

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