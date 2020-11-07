白登私下加速組閣 白宮首批名單最快下周出爐

白登團隊私下已加速組閣，白宮首批高級官員名單最早可能下周出爐。

紐約時報報導，美國 大選開票結果顯示，民主黨總統候選人白登 在關鍵州領先，當選可能性愈來愈大，雖然白登避免宣稱勝選，強調要等選票開完，但白登團隊私下已加速組閣，白宮 首批高級官員名單最早可能下周出爐。

白登的顧問和盟友正加緊討論可能出任白宮西廂辦公室和聯邦機構重要職務的人選。消息人士透露，白登想先找齊白宮幕僚，至於內閣閣員名單，應會等到感恩節、也就是本月26日左右才宣布。

隨著美國新冠肺炎日增確診病例屢創新高，白登幕僚計畫以醫療保健和控制疫情作為政權交接優先要務，這也是白登選戰最後幾個月主打的政見。政權交接團隊目前也在研究可以立即提出的經濟方案，其中包括撤銷川普部分行政命令。

白登打算籌組美國史上最多元的內閣。白登今年春天談到他想打造的內閣時說，「男性、女性、同性戀、異性戀，中間派、非裔、白人和亞裔，能反映美國這些面向很重要，因為每個人都能帶來不太一樣的觀點」。

白登首先想找齊白宮高階官員，包括幕僚長，白登擔任副總統時的幕僚長克蘭（Ron Klain）被視為最可能的人選。

在白登競選團隊政策顧問中，蘇利文（Jake Sullivan）和布林肯（Antony J. Blinken）公認最有影響力，都可望在新政府內擔任高官。蘇利文是前國務卿喜萊莉．柯林頓的顧問，是一些職位的潛在人選。布林肯曾是白登擔任副總統時的國安顧問，被視為白宮國安顧問第一人選。

國防部長優先人選是傅洛依（Michèle Flournoy），曾在歐巴馬任內擔任國防部政策次長，若獲任命，將是美國首位女性國防部長。

財政部長熱門人選則是美國聯邦準備理事會理事萊爾．布雷納德（Lael Brainard），曾在歐巴馬政府財政部任職。

歐巴馬政府時期的國安顧問蘇珊．萊斯（Susan Rice）是國務卿最熱門人選，不過，萊斯2012年獲歐巴馬提名為國務卿，但被參院共和黨人揚言封殺後退出提名，這次若再被提名，很可能又引發爭議。曾任副國務卿的布林肯和極力支持白登的德拉瓦州聯邦參議員康斯，都是可能替代人選。