軟體公司：密州計票錯誤純屬人工失誤 和軟體無關

密西根州計票軟體公司出面澄清，選票計算錯誤和軟體本身無關，純屬人工失誤個案。（美聯社）

密西根州共和黨 主席考克斯6日在記者會上表示，安特里姆郡發生計票軟體錯誤事件，把共和黨的6000張選票計給了民主黨 ，包括總統選舉與參議員選舉都出現計票錯誤情況。考克斯表示，密西根州83個郡裡面，有47個郡使用相同的軟體，他敦促這些地區檢查是否出現類似錯誤。不過，NBC附屬電視台WOODTV報導，計票軟體公司出面澄清，該郡計票錯誤純屬人工失誤個案，軟體本身沒有問題。相關當局也有及時更正數據。

報導指出，安特里姆郡早期開票結果顯示，這個向來支持共和黨的郡居然由民主黨總統候選人拜登獲勝。相關工作人員立刻發現其中顯然有環節出問題，於是在4日人工重新計票，最後證實確實是由總統川普拿下該郡。

計票公司也提供安特里姆郡書記證實錯誤的相關聲明。文件指出，安特里姆郡書記辦公室追蹤問題源頭發現，是他們自己在選舉準備後期對一張選票稍作更正，才導致軟體統計和資料顯示有所改變。

該聲明也說，這種有誤的非官方結果不會影響到監票委員會目前正在審查的官方數據。安特里姆郡和計票軟體公司已修改相關政策和程序，確保未來不會再有類似情事發生。