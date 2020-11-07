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誰來讓川普認清敗選？親信想請伊凡卡出馬

編譯周辰陽／綜合報導
美國第一千金伊凡卡與先生庫許納，攝於2日。(美聯社)
美國第一千金伊凡卡與先生庫許納，攝於2日。(美聯社)

2020年美國總統大選，民主黨候選人白登距離跨過270張選舉人票的當選門檻幾乎就只差臨門一腳，但川普目前仍嘴硬不願認輸，也讓他的親信苦於尋找一個膽子夠大的人，讓川普可以面對現實。

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據報川普曾告訴親信，就算媒體宣布白登勝選，他也不會承認敗選，親信們則開始琢磨，誰敢當面把敗選事實告訴川普，浮上檯面的名字包括第一千金伊凡卡與先生庫許納。

目前不清楚伊凡卡與庫許納怎麼想，但伊凡卡選後曾在推特發文表達她支持父親打官司，當她開車帶小孩外出時，媒體拍到長女阿拉貝拉（Arabella）學著二戰英相邱吉爾，朝著鏡頭比出代表勝利的「V」手勢，似乎已隱約透露兩人的態度。

紐時報導，指部分共和黨員也擔心川普不願安安靜靜地走人，正在考慮採取行動，像是告訴他必須下台，這樣對他本人、家人、事業與政治生涯都有好處，甚至提醒他，可用體面下台換取4年後捲土重來的機會。部分人士也認為，川普會在大事底定後認輸，但很有可能絕對不會公開接受選戰結局。

據指川普的顧問對於他在開票結果全數出爐前該做什麼也意見分歧，有人認為他可在本周末舉行造勢大會，但川普在白宮開記者會憑空指控關鍵州選舉舞弊後，數位顧問都認同川普總統任期已經進入倒數計時。

美國第一千金伊凡卡選後開車帶小孩外出時，媒體拍到長女阿拉貝拉學著二戰英相邱吉爾，...
美國第一千金伊凡卡選後開車帶小孩外出時，媒體拍到長女阿拉貝拉學著二戰英相邱吉爾，朝著鏡頭比出代表勝利的「V」手勢。(翻攝MAILONLINE)

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