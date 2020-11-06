搖擺州「重新計票」能翻盤？歷史證明：微乎其微

搖擺州重新計票，鮮有落後者翻盤的機會；圖為喬治亞州亞特蘭大市選舉局計票的場景。(路透)

今年選戰膠著，總統大選遲未公布結果，儘管目前民主黨 總統候選人白登(Joe Biden)優勢明顯，但川普 總統也連續對多州發起停止計票的要求，雙方有可能走上訴訟一途；然而，過去50年來的選舉官司紀錄顯示，重新計票後翻盤的機率微乎其微。

川普競選團隊已宣布對多個搖擺州採取法律行動，包括要求差距僅2萬票的威斯康辛州將重新計票；根據該州法律，只要雙方選票差距低於1%，候選人都有權要求重新計票，但根據該州過去的紀錄，重新計票後改變選舉結果的機率相當低。

2016年川普在威州以2萬多票擊敗民主黨候選人喜萊莉‧柯林頓(Hilary Clinton)，但經過重新計票後，川普只險勝131張選票。

威州前共和黨籍州長沃克(Scott Walker)4日在社群媒體推特上發文稱，儘管2萬票的門檻相當高，但川普仍應堅持下去，「這不容易，但還是有值得奮戰的原因，總統應該申請重新計票。」

另外，密西根州則是規定，票數差距小於2000票需重新計票，但目前雙方在該州的差距約為15萬票；不過候選人如果能提出選舉舞弊或計票失誤的證據，仍可提出重新計票。

至於亞利桑納、喬治亞、賓州 、內華達及北卡羅來納的州法律都規定，候選人有權利提出申請重新計票；根據國家廣播公司新聞網(NBC News)指出，上述幾州目前的票數都因為太過接近而無法決定勝負，但這些州在過去20年都未曾有重新計票後翻盤的紀錄。

自2006年來北卡州曾有三次選舉進入司法訴訟，三次選舉的票數差距介於3000票至6000票之間，經過重新計票後差距縮小最多的還有到667票，但最少只差17票。

賓州與喬治亞州也都有重新計票的紀錄，2004年喬州兩位候選人在經過重新計票後，差距從略低於400票縮小到只剩15票；賓州在2009年也曾有兩位候選人差距達8萬3000票，但重新計票後差距縮小至281票。