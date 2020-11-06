賓州午夜前不會更新計票結果 白登宣布勝選要再等

賓州午夜前不會更新計票結果，降低白登當晚宣布勝選的可能。(Getty Images)

民主黨籍候選人白登 在賓州 、喬治亞州的得票率超車領先川普，白登預計於6日晚間發表全國演說，但賓州預計午夜前不會再更新計票結果，連白登取得領先的亞利桑那州也還有22萬票沒開出，進一步降低他今晚自行宣布勝選的可能。

CNN報導，賓州費城選務官員表示，目前還有約2萬張郵寄選票因有簽名或毀損問題而需進一步查核。另外還有約1.5萬張至2萬張的臨時選票仍在確認中，因此大大拖延計票過程。臨時選票的意思為，選民到投票 所投票時名字不在登記簿上，雖仍可投票，但這類票要在查明投票人是合格選民後才算數。

此外，還需進行額外查核的郵寄選票問題包括：選民沒有在選票上填寫日期、錯把自己出生日期填寫在當前日期欄上，以及未填寫住家地址等。因此賓州在當地時間6日結束前不會再更新計票結果。

亞利桑那州部分，目前由白登持續領先，但該州務卿霍布斯（Katie Hobbs）6日表示，全州大約還有23.5萬票沒有開出，其中有13.5萬票集中在馬里柯帕郡（Maricopa County）。

霍布斯說，「我們不確定其中有多少票是臨時選票，但預計本周末會清點完所有一般選票」。

霍布斯表示，在亞利桑那州，各個郡有五個工作天能處理臨時選票，也就是說任何臨時選票要到下周三（11日）才會計算到，雖然不知道馬里柯帕郡有多少臨時選票，「但我敢肯定，數量不多」。