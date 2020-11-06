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得票破歐巴馬紀錄 川普4年後再戰不無可能？

記者顏伶如／綜合報導
川普。（美聯社）
川普。（美聯社）

截至6日晚間9時30分為止，川普總統獲得普選票為6953萬8777票，超過歐巴馬在2008年大選創下的6949萬8516票；不過民主黨候選人白登這次普選票則創下美國史上新高，已有7330萬3957票，突破歐巴馬保持12年的紀錄。

2020美國大選即時開票 不斷更新

民主黨支持者將2020年大選視為給川普第一任執政表現打分數的全民公投，希望透過選票譴責川普處理新冠病毒疫情失當，導致23萬美國民眾染疫死亡，也讓美國經濟陷入大蕭條以來的最嚴重衰退。

就在政治觀察家預測川普將在大選慘敗出局的同時，川普普選票得票表現卻比2016年大選更上一層樓，讓某些支持者大膽預料，就算川普這次落選，2024年必定捲土重來。

美國歷史上只出現過一次前例：1888年，民主黨籍總統克里夫蘭(Grover Cleveland)連任失利，輸給共和黨候選人哈里森(Benjamin Harrison)。克里夫蘭相隔四年後再度參選獲勝，得以重返白宮。

不少共和黨員對於川普再戰2024年表示支持。華盛頓觀察家報(Washington Examiner)與民調機構YouGov在10月30日進行的最新聯合民調顯示，共和黨選民被問到川普如果落選下一步應該做什麼時，高達38%回答應該繼續參與政治並角逐2024年總統大選。

曾擔任川普2016年競選團隊公關副主任的蘭薩(Bryan Lanza)接受英國廣播公司(BBC)訪問時分析，川普在共和黨內擁有超人氣，若決定參加2024年大選，在黨內將不會遭遇太多反對聲浪。

蘭薩指出，川普有選舉組織也有支持度，如果以些微差距落選，可以把過錯推給「選舉不公」、「媒體干預導致選民遭到壓迫」，擁有正當理由再度參選，其他共和黨員也會紛紛避讓，聽從川普的意思。

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