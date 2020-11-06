投資人害怕的事仍可能發生！民主黨還有掌參院一絲生機

喬治亞州共和黨參議員帕度（David Perdue）還沒拿下50%得票率，無法確定勝選。美聯社

與總統大選一樣，參議院選情也陷入膠著，儘管民主黨 勢必無法拿下過半席次、一統參眾兩院，但現在出現一絲機會，有望和共和黨 分別拿下參院「半數席次」，勢均力敵，這取決於喬治亞州 的發展。

在參議院的100席次中，目前民主黨和共和黨分別拿下48席，在還未開出的四席中，北卡羅來納州和阿拉斯加州現任共和黨參議員在最後一波計票中維持領先優勢，代表共和黨穩守住50席，不會讓民主黨拿下過半優勢。

現在，爭奪美國參議院控制權的最後關鍵就剩喬治亞州的兩席，其中至少一席、也有可能兩席，要拖延到1月5日進行決選。

這兩席的選舉結果可能會改變參議院的勢力版圖。在多數選票已開出的情況下，現任喬治亞州共和黨參議員帕度（David Perdue）的得票率為49.98%，尚不及50%，不過約有4.7萬張非現場選票仍有待統計。與帕度競爭的民主黨候選人歐梭夫（Jonathan Ossoff）得票率為47.7%。

根據喬治亞州的法律，如果沒有任何候選人獲得超過50%的票數，得票最高的兩位候選人，不分黨派，將在2021年1月5日舉行的第二輪選舉中競爭。

喬治亞州的另外一席參議員席次已確定要在明年1月進行決選，由現任共和黨參議員羅夫勒（Kelly Loeffler）對上民主黨候選人華諾克（Raphael Warnock）。

這也代表喬治亞州將出現一場全國性戰役，外部團體和兩黨都會傾全力挹注資金與其他資源力拚勝選，同時也意味參院選舉進入延長賽，與川普和白登之間可能陷入總統選舉訴訟一同形成混局。

儘管不太可能，但如果民主黨候選人贏得喬治亞州的最後兩席參議員席次，就會奪下參院的50席次，與共和黨在參院席次各半。

若白登贏得總統選舉，民主黨又在喬治亞州兩席參議員決選中獲勝，若未來參院在表決議案，卻出現票數各半、平手的結果時，將由兼任參議院議長的美國副總統賀錦麗投下最後關鍵一票。這形同是民主黨取得完全執政，取得參議院控制權。