川普不實消息遭推特封鎖 卻透過傳統媒體大量傳播

指稱「選舉舞弊」、「偷走選舉」的多則推文連續遭到推特 限制，川普 總統5日直接在白宮 舉行記者會，對著所有媒體暢談選舉陰謀論。華盛頓郵報分析，就在川普不實消息在推特頻吃閉門羹的同時，卻大喇喇地透過傳統主流媒體大量傳播。另一方面，如果川普沒有連任成功，失去總統身份之後，在推特將喪失特殊待遇，若發布不實消息，將面臨與一般網民一樣帳號被關閉的命運。

從大選日隔天以來，川普有十多則推文被推特以「內容不實，觸犯使用規定」為由限制發布。

報導指出，川普站在白宮記者會上指稱「非法選票」列入計票，反映出推特透過打擊川普假消息推文，頻頻對川普推文祭出限制的行動，確實奏效。

華府智庫大西洋理事會(Atlantic Council)(Digital Forensic Research Lab)研究員布魯金(Emerson Brooking)說，推特的內容控制措施對川普的不實推文，發揮了某種程度的限制效果。

推特是川普幾乎每天使用的社群媒體，推特對於世界各國元首給予特殊待遇，因此川普長久已來發布不實消息，遭被推特僅予以限縮處理。

然而，川普一旦下台之後，推特發文若觸犯規定，包括宣揚暴力、吹捧仇恨言論，便要遵守與其他網友一樣的規定，屢次違規下場可能是帳號凍結、暫時停權或關閉帳號並禁用推特。右翼陰謀論者、電台主持人瓊斯(Alex Jones)便是其中一例。