兩關鍵州遭逆轉 川普推特發長文主攻賓州

美國總統川普。美聯社

美國總統川普 6日凌晨在喬治亞州和賓州 的得票領先優勢遭民主黨對手白登逆轉，若川普失去這兩個選區的選舉人票，等同告別白宮。川普先是透過競選總部發布聲明稱「選舉還沒結束」，隨後在推特 接連發文，抨擊賓州州長沃爾夫（Tom Wolf）和賓州最高法院接受遲到的郵寄選票，是公然違憲。

“This is what we know. We have to go back to the state level and how this morass came to be in the first instance. The Governor, Wolf, and the State Supreme Court, flagrantly violated the Constitution of the U.S. The power to set these rules and regulations is vested in the — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 6, 2020

川普推文引述福斯財經新聞節目主持人瓦尼（Stuart Varney）的說法，抨擊費城在維護選舉公正上素行不良，記錄很差；並引述前獨立檢察官史達（Ken Starr）抨擊賓州州長和賓州最高法院。

川普批評賓州接受遲到選票，限制共和黨人監票權利，無視憲法。雖然川普近日不滿福斯新聞對選情的報導，顯然川普仍鎖定該新聞台掌握開票進度。

川普將砲火集中在賓州，並罕見以長文發動攻擊，推特還得將川普的推文分成四段公布；在川普發文半小時後，推特還未將川普的推文加註警語。

昨天才宣稱共和黨贏得參議院，並在眾議院斬獲更多席次的川普，6日在推特表示，對比激進左派民主黨人對共和黨參議院的攻擊，總統一職更顯重要。

至於喬治亞州，川普在中午時分推文質疑「喬治亞州的軍人選票的到哪裡去了呢？」

喬治亞州選舉官員指出，還有約9000張的軍人選票尚未寄回，若趕在最後截止日前，就算有效。