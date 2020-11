兩關鍵州遭逆轉 川普推特發長文主攻賓州

美國總統川普 6日凌晨在喬治亞州和賓州 的得票領先優勢遭民主黨對手白登逆轉,若川普失去這兩個選區的選舉人票,等同告別白宮。川普先是透過競選總部發布聲明稱「選舉還沒結束」,隨後在推特 接連發文,抨擊賓州州長沃爾夫(Tom Wolf)和賓州最高法院接受遲到的郵寄選票,是公然違憲。

“This is what we know. We have to go back to the state level and how this morass came to be in the first instance. The Governor, Wolf, and the State Supreme Court, flagrantly violated the Constitution of the U.S. The power to set these rules and regulations is vested in the