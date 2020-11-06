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選情逆轉差距甚微 喬治亞州宣布重新計票

兩關鍵州遭逆轉 川普推特發長文主攻賓州

兩關鍵州遭逆轉 川普推特發長文主攻賓州

記者張文馨／華盛頓報導
美國總統川普。美聯社
美國總統川普。美聯社

美國總統川普6日凌晨在喬治亞州和賓州的得票領先優勢遭民主黨對手白登逆轉，若川普失去這兩個選區的選舉人票，等同告別白宮。川普先是透過競選總部發布聲明稱「選舉還沒結束」，隨後在推特接連發文，抨擊賓州州長沃爾夫（Tom Wolf）和賓州最高法院接受遲到的郵寄選票，是公然違憲。

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川普推文引述福斯財經新聞節目主持人瓦尼（Stuart Varney）的說法，抨擊費城在維護選舉公正上素行不良，記錄很差；並引述前獨立檢察官史達（Ken Starr）抨擊賓州州長和賓州最高法院。

川普批評賓州接受遲到選票，限制共和黨人監票權利，無視憲法。雖然川普近日不滿福斯新聞對選情的報導，顯然川普仍鎖定該新聞台掌握開票進度。

川普將砲火集中在賓州，並罕見以長文發動攻擊，推特還得將川普的推文分成四段公布；在川普發文半小時後，推特還未將川普的推文加註警語。

昨天才宣稱共和黨贏得參議院，並在眾議院斬獲更多席次的川普，6日在推特表示，對比激進左派民主黨人對共和黨參議院的攻擊，總統一職更顯重要。

至於喬治亞州，川普在中午時分推文質疑「喬治亞州的軍人選票的到哪裡去了呢？」

喬治亞州選舉官員指出，還有約9000張的軍人選票尚未寄回，若趕在最後截止日前，就算有效。

自從喬治亞州和賓州選情逆轉後，川普透過推特接連發文，抨擊賓州。取自推特
自從喬治亞州和賓州選情逆轉後，川普透過推特接連發文，抨擊賓州。取自推特

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