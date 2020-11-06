CNN：川普對親信透露不會認輸 全面啟動選舉官司戰

一夜之間，仍在計票中的關鍵州都變成白登領先，但川普總統並沒有退讓之意。美聯社

一夜之間，仍在計票中的關鍵州都變成白登領先，但川普 總統並沒有退讓之意。美國 有線電視新聞網(CNN)報導，消息人士透露，川普最近幾天與親信談話中，一再明確表態並無承認敗選的打算，而且要窮盡一切資源啟動選舉官司戰。

知情人士指出，就在連任希望越來越渺茫之際，川普完全沒有離開白宮 的意思，並沒有草擬敗選演說講稿，在與親信談話中更表明，並沒有承認敗選的打算。

報導指出，川普已對兩個兒子及資深幕僚說明態度，而川普長子小唐納‧川普5日則多次透過推特發文，強烈譴責沒有跳出來為川普辯護的共和黨人物。

選情越來越不樂觀，但包括白宮幕僚長梅多斯(Mark Meadows)在內的核心幕僚，卻沒人敢跟川普開口分析事實真相發展。消息人士透露，相反的，川普身邊幕僚反而把更多陰謀論、假消息餵給川普，聲稱選舉結果是硬生生被偷走的。

報導指出，川普與某些盟友談話時，確實提到目前選舉人票票數總計似乎不妙，但川普同時也說，將會透過選舉訴訟讓大選進入延長賽，並且不斷散布質疑選舉制度公正性的理論，設法主導輿論風向認同，如此一來就有運作空間可以拒絕接受敗選結果。

兩名川普選舉顧問及一名親近川普人士透露，川普將動用所有資源投入選舉官司，先在幾個決戰州分別挑戰開票結果，然後才會視情況考慮是否承認敗選。

一名川普幕僚說，川普現已進入「戰鬥模式」，而且川普認為「全力開戰對自己有利」。實際上，某些為川普提供諮詢的盟友，力挺川普不只一定要對選舉結果挑戰到底，還要展開選舉舞弊的調查。

白登選舉團隊發言人貝茲(Andrew Bates)發表聲明指出：「如同我們在7月19日說過的，美國人民將決定選舉結果。美國政府絕對有辦法把擅闖白宮的人給趕出去。」

就在川普堅持要力戰到底的同一時間，報導指出，川普陣營內部已經悄悄商量，最後到底要找誰來承擔對川普「曉以大義」的艱難任務，有幕僚提議應由川普長女伊凡卡或女婿庫許納出面，但被點名的當事人是否同意，仍是未知數。

消息人士指出，幕僚群集思廣益之下，正在考慮讓川普可以聽得入耳的一套論述：陷入選舉纏訟將傷害川普集團事業，還會影響日後政治發展，包括再戰2024年。