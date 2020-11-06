新聞分析／白登為何能在決戰州翻轉？

民主黨候選人白登。美聯社

有著「磐石之州」(Keystone State)封號的賓州 ，20張選舉人票果然成為民主黨候選人白登 入主白宮的踏腳石。已拿下253張選舉人票的白登已在聽牌，贏得賓州等於跨越270張選舉人票當選門檻，倘若白登在尚未完成計票的決戰州也都勝出，將有機會重演歷史，取得川普 2016年當選的306張選舉人票。從5日晚間到6日清晨的漏夜開票，隨著白登票數逐漸追上並超越川普，共和黨賓州議會黨團忍不住開砲，以「無法維持總統大選順利運作」為由，要求民主黨籍賓州州務卿波克瓦(Kathy Boockvar)下台。

隨著通訊選票陸續開出，川普原本在賓州、喬治亞州的領先優勢，逐漸消失。對於川普來說，2016年取得勝利的賓州、喬州都必須保住，才有希望連任。相對的，白登就算輸掉賓州，若能在亞利桑納州、內華達州、喬治亞州持續穩住贏面，照樣可以勝選。川普2020競選團隊總幹事摩根(Matt Morgan)6日上午發表聲明：「選舉還沒結束，以四州計票結果聲稱白登勝選是錯誤的估測。」

民主黨支持者居多的賓州都會區及郊區，5日晚間開票白登票數迅速增加，到了6日上午9時，白登在賓州已穩定超前。

同樣的，喬治亞州克萊頓郡(Clayton County)缺席投票6日凌晨開始計票之後，讓白登在喬州的票數統計，驟然以1097票的差距超過川普。白登能在向來被認為共和黨票倉的喬州翻轉，主要來自亞特蘭大、沙瓦納(Savannah)都會區以及周邊郊區的支持者力挺。共和黨喬州黨部已經表示，準備在州內提出十多起選舉訴訟。

大選之夜的亞利桑納州開票結果，白登明顯領先川普，但到了5日晚間，雙方差距已經明顯縮小。全州人數最多的馬瑞科帕郡(Maricopa County)持續計票中，共和黨亞州黨部、鳳凰城市議會外圍都出現持槍抗議的川普支持者，某些群眾高舉「不要偷走選舉」標語海報。

白登能在喬治亞州取得亮麗票數，喬治亞州聯邦眾議員史黛西‧艾布蘭(Stacey Abrams)被認為功不可沒。

一度傳出是白登競選副手考量人選的艾布蘭，組織地面部隊在喬州少數族裔選民之間全力催票，穩紮穩打策略奏效，讓白登突破30年來不曾與民主黨候選人贏得喬州的障礙。

大批支持者6日透過推特對艾布蘭致謝。她在推特發文指出，永遠要感謝喬治亞州聯邦眾議員路易斯(John Lewis)，她也寫道：「我滿心感動。」