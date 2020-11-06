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「無共和黨人監票 費城應暫停計票」 法官拒川普請求

川普推文怒吼停止計票 瑞典環保少女要他「冷靜」

中央社／斯德哥爾摩5日綜合外電報導
瑞典環保少女童貝里推文要川普「冷靜」應對選舉。 歐新社資料照片
瑞典環保少女童貝里推文要川普「冷靜」應對選舉。 歐新社資料照片

美國總統川普去年推文奚落瑞典環保少女童貝里，要她解決情緒管理問題。童貝里今晚用川普自己的話還治其人之身，推文要川普「冷靜」應對選舉。

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路透報導，隨著美國總統選舉陷入膠著，川普（Donald Trump）今天在推特發文要求「停止計票！」17歲的童貝里（Greta Thunberg）推文評論：「實在荒謬可笑。川普必須努力解決他憤怒管理的問題，然後跟朋友去看一部好看的老電影！冷靜川普，冷靜！」

該則推文目前已獲逾140萬點讚與超過30萬則轉推。

去年12月童貝里被「時代雜誌」評為2019年度人物後，川普在推特留言，嘲笑童貝里激動地要求各國政府採取行動抑制全球暖化。

川普寫道：「實在荒謬可笑。Greta（童貝里）必須努力解決她憤怒管理的問題，然後跟朋友去看一部好看的老電影。冷靜Greta，冷靜！」

童貝里當時把推特的個人簡介改為：「一個正努力解決憤怒管理問題的青少年。目前正在冷靜當中，和朋友正在看一部好看的老電影。」回應川普的嘲諷。

隨著數個搖擺州開出更多選票，川普連任總統的機會似乎愈來愈渺茫，今天他在白宮砲轟美國民主程序，宣稱他的勝選被「竊走了」。

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