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川普：對手正偷走選舉 預告法律戰打到最高法院

川普：對手正偷走選舉 預告法律戰打到最高法院

記者張文馨／華盛頓報導
美國總統川普5日在白宮簡報室發表談話。(美聯社)
美國總統川普5日在白宮簡報室發表談話。(美聯社)

美國總統川普5日傍晚在白宮簡報室發表談話，他說，「若看合法計票結果，我將輕鬆獲勝，不能接受對手『偷走』選舉。」川普預告，將會有很多訴訟，且他手上有很多證據，也許最後會打到最高法院。

2020美國大選即時開票 不斷更新

美國總統選舉3日舉行，川普4日凌晨出面宣稱自己已獲得勝利，並指計票工作應該停止。全國開票作業至今未完成，川普在媒體預估的選舉人票累計上落後給民主黨總統候選人白登，目前領先的州，得票差距也被拉近，川普無意認輸，仍說自己會大勝。

川普5日表示，「若只看合法計票結果，我將輕鬆獲勝；若你要把非法選票算進來，他們就可以從我們這裡偷走選舉。」

川普所指的非法選票，就是他一直公開批評的郵寄選票，今年提前投票的選民超過1億116萬人，郵寄選票也破紀錄。

川普說，他早就說過，郵寄選票可以造成大量的破壞和舞弊，進而形成災難；他自稱手上握有很多證據，可能還會一路打到最高法院。

川普表示，他認為這場選舉最後會走向法律程序。

川普表示，他想要合法選票，拜登也這樣說；不是誰贏得選舉的問題，是選舉不能有弊端，美國不能因此受到汙辱。

CNN評論指出，川普此舉並不意外，但對美國來說將是痛苦且危險。

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