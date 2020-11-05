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川普領先優勢縮小 白登追趕喬治亞州與賓州得票

隱形川粉在民調不願表態 用選票在決戰州挺川

選後第三日白登聽取疫情簡報 政權移交網頁曝光

記者張文馨／華盛頓報導
白登政權移交網頁內容。取自網路
白登政權移交網頁內容。取自網路

美國選舉開票未完成，多數媒體推估，民主黨總統候選人白登在選舉人票領先現任總統川普，白登呼籲支持者耐心等待計票結果，再迎接勝利；白登5日在德拉瓦州威明頓（Wilmington）的皇后戲院接受內部簡報，美國有線電視新聞網（CNN）報導，這是與新冠肺炎有關。

2020美國大選即時開票 不斷更新

在此之前，白登與副手賀錦麗（Kamala Harris）的政權移交網頁（https://buildbackbetter.com/fbclid=IwAR3i9CHFISUI0suWYCpNZ7ScQmp-HwJqDGrOpCFkrryQuEgeLWv334UqV68）曝光，這個網頁為英西雙語，為單一頁面，並未與白登競選網站相連。

網站位址為白登競選總統的口號「重建美好」（Build Back Better），畫面正中有白登托腮沈思的照片，底下一段文字寫著，美國人民將會決定誰是下一任的美國總統，目前國內還有部分州正在計票。

該網站提到，美國面臨幾項嚴重危機，從疫情大流行、經濟衰退、氣候變遷到種族問題，政權交接團隊將會持續全力準備，讓白登－賀錦麗政府能在就任第一天就上工。

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