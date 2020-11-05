選後第三日白登聽取疫情簡報 政權移交網頁曝光

白登政權移交網頁內容。取自網路

美國 選舉開票未完成，多數媒體推估，民主黨總統候選人白登 在選舉人票領先現任總統川普，白登呼籲支持者耐心等待計票結果，再迎接勝利；白登5日在德拉瓦州威明頓（Wilmington）的皇后戲院接受內部簡報，美國有線電視新聞網（CNN）報導，這是與新冠肺炎有關。

在此之前，白登與副手賀錦麗 （Kamala Harris）的政權移交網頁（https://buildbackbetter.com/fbclid=IwAR3i9CHFISUI0suWYCpNZ7ScQmp-HwJqDGrOpCFkrryQuEgeLWv334UqV68）曝光，這個網頁為英西雙語，為單一頁面，並未與白登競選網站相連。

網站位址為白登競選總統的口號「重建美好」（Build Back Better），畫面正中有白登托腮沈思的照片，底下一段文字寫著，美國人民將會決定誰是下一任的美國總統，目前國內還有部分州正在計票。

該網站提到，美國面臨幾項嚴重危機，從疫情大流行、經濟衰退、氣候變遷到種族問題，政權交接團隊將會持續全力準備，讓白登－賀錦麗政府能在就任第一天就上工。