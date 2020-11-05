川普領先優勢縮小 白登追趕喬治亞州與賓州得票

圖為亞城選務人員正在查看選票。美聯社

美國喬治亞州開票 作業進行中，美國總統川普 持續保持領先，但差距正在縮小，川普與白登5日上午相差1萬8586票，差距約0.4個百分點；到了下午，兩人差距為1萬3220票、0.4個百分點；川普團隊在喬治亞州提起訴訟，其中沙塔郡（Chatham County）駁回川普陣營之訴。

哥倫比亞廣播公司（CBS）報導，川普陣營和共和黨喬治亞州黨部提出，沙塔郡有超過50張選票為不合規定，卻被混入計票，沙塔郡法官貝斯（James Bass）5日上午駁回川普團隊的訴訟，因無證據顯示這些選票是投票日晚間7時以後送達，也就不能使這些選票無效。

這是川普在各地發起法律戰以來，第一起遭駁回的訴訟。

另外，川普團隊4日表示，要求聯邦最高法院介入計票作業，推翻賓州 接受選舉日後接受郵寄選票的決定。

賓州開票作業持續進行，根據紐時報導，賓州開票進度已達92%，川普領先白登的幅度也在縮小，截至美東時間4日下午4時，賓州的開票進度為84%，川普獲得311萬8163票、52%，白登得到279萬8232票、46.7%；5日下午2時許，兩人僅差1.7個百分點，川普領先白登10萬8689票。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，賓州還有37萬票未開。