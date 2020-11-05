哈佛學者：分裂的美國是下屆總統的大挑戰
哈佛學者在大學甘迺迪學院4日舉辦的「選舉簡報」網路座談中，稱此次大選破紀錄的高投票率和有序投票程序是在許多擔心亂象中讓人看到的一線希望；他們說，再次不準確的民調預測令人震驚，十分憂慮無論誰當選，分裂的美國會是嚴重挑戰。
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曾經擔任過兩黨總統助理的該學院公共領導力教授葛根(David Gergen)說，雖然大選還在計票，看到數十年未出現過的高投票率，尤其是大批年輕、有色人種，和更多女性選民，以及投票計票過程透明，選後無混亂暴動，這些都是美國仍有希望的理由。
比較政治學講師諾里斯(Pippa Norris)說：「我們、他們」的普遍性對抗和民粹主義不僅分裂美國，也撕裂人民；許多人不願正視和傾聽問題，而是從中找出他支持某黨或某候選人的理由；此次大選的票站調查(exit polls)也凸顯了選民在政治認同和對領導人期望方面的分歧。
哈佛學者批評美國選舉人制度「過時」和「阻礙民眾投票，呼籲解散選舉人團，改為多數選票制。
與會學者十分驚訝今年的民調再度錯估選情；該學院教授馮雅康(Archon Fung)說，有些在藍色(民主黨)選區的民眾有著「疫情爆發和種族主義興起應能喚醒川普支持者放棄川普主義」、「美國能恢復正常」的想法，此次大選，發現「很多美國不是那些藍色地區的人以為是的美國」卻是更令人震驚的事。
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