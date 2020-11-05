分析：隱形川粉在民調不願表態 用選票在決戰州挺川

「隱形川粉」在民調當中不願表態，但在決戰州則全力投票挺川。圖為一名川普支持者在拉斯維加斯扛起川普大旗。(美聯社)

選前多項民調 均顯示，民主黨候選人白登 大幅領先尋求連任的川普 總統，掀起「藍色海嘯」備受看好，但開票結果卻顯示，雙方在決戰州陷入殊死戰，白登支持度不如民調專家所說的那麼高，川普支持度也沒有媒體報導中那麼低。某些「隱形川粉」在民調當中不願表態，但在決戰州則全力投票挺川，狀況幾乎是2016年大選的翻版。

主跑媒體機構的國會山莊報(The Hill)記者、時事評論員康加(Joe Concha)5日接受福斯新聞網「福斯與朋友」節目訪問時說，開票結果可以看出，許多民調高估了白登的支持度，而「隱形川粉」鐵票部隊則繼2016年大選之後，再現江湖。

康加分析，不管是選前最後一個月或倒數最後兩天，許多民眾其實都不願對任何人透露自己的政治意向，包括接到陌生人打來的民調電話，因為害怕透露投票動向可能招惹麻煩上身，「如今抵制文化(cancel culture)，導致很多人中劍落馬，大家看到太多實例了」。

他指出，民調一再報導白登支持度遠遠超前，彷彿營造一股假象，讓川普支持者心灰意冷，白登支持者則過於樂觀，選民紛紛認為自己的一票應該派不上用場。他說，民調大幅報導引起心理層面的選票壓制，「如果選民看到白登在威斯康辛州民調已經領先17%，就會覺得何必還去投票呢？因此就出現我們現在看到的結果」。

大選日之夜開票之後，直到4日凌晨過去，都沒有出現「壓倒性勝利」結果。福斯新聞網分析，開票結果顯示，川普不但穩住基本盤，還反過來在幾個搖擺州搶走了民主黨原本擁有優勢的某些非白人選票；白登則以喜萊莉‧柯林頓2016年得票基礎，獲得更上一層樓的表現，銀髮族選民、沒有大學學歷白人選民、郊區選民支持度都有進步。

白登民調被高估，是大選結束後媒體討論焦點。康加表示，民調機構的調查方式過於老舊是主要原因，「跟我的百事達(Blockbuster)會員卡、卡西歐(Casio)計算機手錶一樣，都是老古董」。

他舉例說，美國有線電視新聞網(CNN)所做的民調，白登在威州、密西根州都領先川普12%，紐約時報民調則指白登拿下佛羅里達州的機會有70%，在愛阿華州、俄亥俄州則各自領先川普10%及9%，但最後川普卻輕鬆勝利，而華盛頓郵報與美國廣播公司(ABC)的封關民調則都顯示，白登在威州足足贏過川普17%。

康加表示，如今回過頭去檢視選前所有民調，會發現川普競選團隊民調顧問麥克勞夫林(John McLaughlin)的數字，與現在開票結果「最為接近」。