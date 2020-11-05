川普律師赴賓州提告阻翻盤 嗆：當我們是笨蛋？

川普委派次子艾瑞克與私人律師朱利安尼赴賓州提告，試圖阻擋選務人員點算選後才到的郵寄選票。路透

2020年美國總統大選各州結果逐一揭曉，川普 總統連任希望越來越渺茫，為避免占20張選舉人票的賓州 再被對手白登翻盤，他特別指派次子艾瑞克與私人律師朱利安尼赴賓州提告，以阻擋選務人員點算選後才送到的郵寄選票。

賓州還有100萬張郵寄選票等候開票，各大媒體都還沒有宣布贏家。朱利安尼與艾瑞克4日下午仍舉行臨時記者會，強調川普已在賓州勝出，民主黨 想騙走選舉，但他卻完全沒有提到任何打贏官司的理由，也沒有提出選舉舞弊的證據。

影片來源：聯合新聞網

朱利安尼宣稱，「郵寄選票可能被人偽造」，直言「你覺得我們蠢嗎、當我們是笨蛋？大家都知道，民主黨確實覺得民眾又蠢又笨，才會說你們可悲、腦粉」，「我們會堅持下去，我們會打贏選戰。只要開票公正，我們就贏了」。

朱利安尼說，這些選舉舞弊「都是民主黨高層的騙子講好的」，「大城市的投票機都騙人的」，選票可能是從火星或加拿大寄來，「你們怎麼知道那些真是選票，我們完全不知道有沒有簽名、蓋好郵戳，搞不好是一個人寄10萬張票」，「賓州就是以選舉舞弊出名的，死人都能投票」。

賓州目前已開出78%的選票，川普領先白登約50萬票，但民主黨鐵票區的選票還未開出。賓州州長沃爾夫（Tom Wolf）呼籲各界保持耐心，強調還有百萬張郵寄選票，都會得到全面精確的點算，更指「我們的民主在選戰受到試煉」，「賓州會有公平選舉，不會受外界影響」。