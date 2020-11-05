北卡州選務出包？民眾自曝投了兩次票 質疑系統有缺陷

北卡州羅里（Raleigh, NC）選民3日赴投票所簽名以領取選票。歐新社

2020年美國大選，白登與川普仍在關鍵州之一的北卡 州緊咬，開票結果遲未公布。但現在當地一位選民卻出來向媒體爆料，他一共投了兩次票，懷疑投票 紀錄系統有缺陷。當地官員則表示，目前不知道問題出在哪。

北卡州尤尼恩郡（Union County, NC）居民貝許特（Richard Becht）是一位共和黨員，他在10月31日萬聖節提前投票，之後登入州選委會網站，想確定自己確實投下神聖一票，卻找不著相關紀錄。

貝許特在3日投票當天打電話到郡選委會詢問，卻沒有收到回音，前去投票的妻子則被選務人員告知，因為查不到貝許特的投票紀錄，要他親自到投票所再次投票。

貝許特告訴記者，選務人員沒有按規定發給暫定選票或阻止他二次投票，直接讓他簽名與取得正式選票，等於4天內重複投票。

「我怎麼能投兩次票？我不認為系統應該允許我重複投票…我們現在要送一個人去掌權耶」，「系統肯定有缺陷，真讓人擔心。」貝許特說。

目前不清楚北卡州的重複投票問題是否為個案。選務人員則確認貝許特確實重複投票，將以投票日當天投下的選票為準。但另一家媒體記者事後再上州選委員網站，則發現紀錄顯示貝許特在10月31日已投票，並沒有選舉日二度投票的資訊。

州選委會執行主任布林森．貝爾（Karen Brinson Bell）表示，她不清楚尤尼恩郡重複投票問題出在哪，也不知道各地投票所通報多少類似案例，但研究團隊正在找答案，相信問題很小。尤尼恩郡選委會發言人指他們確實接獲到一個重複投票的通報，目前仍在調查原因。