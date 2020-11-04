白宮誰入主 關注這7州計票時程

川普和白登誰贏得大選，須關注7個關鍵州的揭曉時程。美聯社

美國總統大選計票持續進行，民主黨候選人白登 （Joe Biden）目前領先共和黨籍的現任總統川普 ，選舉人票已接近270張當選門檻。紐約時報整理7個關鍵州的揭曉時程。

據「紐約時報」採計至美東當地時間4日晚間7時15分，目前白登以253張選舉人票領先川普214張，在白登宣布拿下威斯康辛州與密西根州後，目前只剩內華達州、亞利桑那州、賓夕法尼亞州、喬治亞州、北卡羅來納州 等5地未明，考量翻盤難易度後，目前內華達州堪稱最為關鍵。

亞利桑那州 （11張選舉人票）

白登得票以51%對47.6%領先川普。亞利桑那州已完成86%的計票，川普需在剩餘選票裡囊括近2/3才能逆轉，難度不低。當地選務官員表示，預計美東當地時間4日晚間9時可宣布結果。

喬治亞州（16張選舉人票）

川普得票以49.9%比48.9領先白登。喬治亞州已完成95%的計票，但仍有很多來自亞特蘭大都會區與其他人口稠密郡、較可能支持白登的票待開出，州務卿表示預期要到4日結束前才能完成所有計票，白登要在剩餘未開出選票裡囊括約6成才能逆轉，也有難度。

內華達州（6張選舉人票）

白登49.3%比48.7%領先川普。內華達州已完成86%計票，雖然白登只領先不到8000票，但所有投票日當天的選票已計完，只剩有利民主黨的郵寄選票與臨時選票待計；選務官員說，4日稍晚就能有「可觀的更新」。

北卡羅來納州（15張選舉人票）

川普50.1%比48.7%領先白登。北卡已完成95%的計票，白登需在所剩選票裡包辦約2/3才有機會翻轉，難度較大。

賓夕法尼亞州（20張選舉人票）

川普51.4%比47.4%領先白登。賓州已完成86%的計票，紐時的分析發現，剩餘選票似有利白登，包括費城等選票佔比相對較大的人口稠密地區的選票還沒開出，而白登在費城領先50個百分點，阿勒格尼（Allegheny）與匹茲堡等地白登也領先10個百分點，但仍有幾十個挺川的小郡，票也沒開完。

白登需在所剩選票裡贏超過2/3才能翻轉，官員預估可能要6日前才能開完票。

密西根州（16張選舉人票）

白登已宣布拿下密州。密州已完成97%計票，白登49.8%比48.6%領先。川普陣營已宣告要興訟，以過程嚴重不透明為由要求中止採計郵寄選票。

威斯康辛州（10張選舉人票）

白登已宣布拿下威州。威州完成98%計票後，白登以49.4%對48.8%，0.6個百分點領先川普，不過威州法律允許若勝者贏不到1個百分點時，可重新計票，川普陣營已表示會提重新計票。