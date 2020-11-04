大選「5大意外」川普令人跌破眼鏡 藍潮連個漣漪都沒

民調始終落後的川普，開票結果在重要搖擺州仍有實力。(美聯社)

2020年大選出現不少出乎意料之外的結局，傳說中代表民主黨 的「藍色巨潮」並未襲捲國會，民主黨總統候選人白登也沒有取得壓倒性勝利，選前多項民調則都完全失準；今日美國報整理的「五大意外」包括：

1、眾院連藍色漣漪都沒出現

民主黨目前擁有232席對197席的多數優勢，但這次選舉共和黨 在許多選區大有斬獲，民主黨控制局面勢必縮水。包括佛州南區、新墨西哥州、奧克拉荷馬州、南卡羅來納州的民主黨新科議員，紛紛輸給共和黨挑戰者，已經擔任15屆的明尼蘇達州資深議員皮特森(Collin Peterson)也黯然落選。

2、川普 表現比預期更佳

民調始終落後的川普，開票結果在重要搖擺州仍有實力，從北卡羅來納、喬治亞、威斯康辛、密西根到賓州，開票結果都比先前預期更好，在北卡、喬州更是保持領先。民主黨企圖翻盤的俄亥俄州，川普順利勝出，川普還保住了連任之路不可或缺的佛羅里達州，讓民調專家跌破眼鏡。

3、亞利桑納州由紅轉藍

繼前總統柯林頓之後，白登是亞利桑納州相隔24年來，再度出現民主黨候選人勝出；川普2016年以9萬1000票，約3.5%得票數的差距取得勝利。已故共和黨亞州聯邦參議員馬侃(John McCain)從1987年起穩坐的席次，如今屬於曾為太空人的民主黨當選人凱利(Mark Kelly)，亞州兩位聯邦參議員都是民主黨籍。

4、拉美裔選民熱情挺川

佛州規模最大的選居邁阿密-岱德郡(Miami-Dade County)，古巴裔踴躍投票支持川普，對於白登則顯得相對冷淡；古巴裔選民力挺之下，川普順利穩助佛州，還讓共和黨搶回2018年失手的兩席眾議員。

5、共和黨籍緬因州聯邦參議員蘇珊‧柯林斯(Susan Collins)選情看壞卻脫穎而出

為了扳倒柯林斯，民主黨為投入參議員選舉的州議長莎拉‧吉迪恩(Sara Gideon)投注數百萬選舉經費，民調顯示柯林斯些微落後；然而，開票結果卻讓民主黨失望，吉迪恩4日下午宣布，已經致電柯林斯承認敗選。