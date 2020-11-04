白登有望勝出支持者展笑顏 不信川普能贏法律戰

民主黨候選人白登勝出機率升高，支持者在白宮前高舉標語表示美國總統川普已經出局。中央社

在關鍵搖擺州結果陸續揭曉後，民主黨候選人白登 （Joe Biden）勝出可能性升高，昨晚愁容滿面的白登支持者終於能笑開懷。對於總統川普 可能訴諸法律，一般認為他可以嘗試，但不會成功。

美國總統大選 開票已超過24小時，根據美國有線電視新聞網（CNN）最新統計，白登目前以253張選舉人票暫時領先川普的213張。隨著關鍵搖擺州票數逐漸開出，昨天晚間聚集在白宮前的白登支持者今天看起來比昨晚輕鬆些，終於能展現笑顏，一掃昨天的愁容。

一連兩天到白宮前表達對白登支持的傅爾頓（Teresa Fulton）說，昨天確實感到沮喪，但今天仍到現場表達支持。她開心之餘也很難過，因為美國仍有近50%的選民肯定川普的表現，不在乎川普是種族主義者、厭惡女性，因為他美國現在被全世界嘲笑。

對於川普陣營打算進行法律訴訟，傅爾頓相信川普會這麼做，但認為不會成功，因為有太多人支持民主。她認為川普沒有足夠的法律基礎訴諸法律，因為這是合法的選舉過程，一票一票計算，不會在投票日當天提前宣布結果，美國是民主國家，每一票都必須計算。

坦克斯利（Steve Tanksley）則認為，川普訴諸法律是想要成為獨裁者的標準程序，即使有選舉，但選舉並未按照他們的期望發展，就聲稱是詐欺，試圖以某種方式偷竊選舉結果。這是想要成為獨裁統治者的標準路徑，這也是為什麼川普必須下台的理由。

坦克斯利也相信川普不會成功，如果白登贏得大選，川普卻試圖竊取選舉，更多人將會走上街頭，人們不會容忍。美國是擁有200多年歷史的民主國家，人民以選票決定結果，川普不能決定、也不會成功。