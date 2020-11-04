推特臉書阻川普發文誤導 選舉戰火延燒社群媒體

競爭激烈的美國大選戰火延燒至社群媒體。美聯社

推特 （Twitter）和臉書 （Facebook）今天遏阻美國總統川普 對計票過程質疑的發文，讓競爭激烈的美國大選戰火延燒至社群媒體。

法新社報導，推特和臉書表示，川普宣稱3日大選投票有違規情事違反了平台規範，接著採取封阻動作。

川普指稱，這次總統大選中，在數個他原本領先民主黨對手白登（Joe Biden）的州有「意外出現大量選票」情形。

推特降低川普這類推文的能見度，想要閱讀川普推文的用戶點閱前會看到警語說「這則推文中分享的部分或全部內容出現爭議且可能產生誤導」。

推特發言人表示，此舉「合乎我們的公民誠信政策（civic integrity policy）」，會大幅限制外界接觸這則推文。

推特稍早也採取類似行動，限制川普暗指白登正試圖「竊取」這次選舉的推文。目前川普至少有5則推文遭到推特隱藏。

推特發言人表示，他們也對其他一些言論採取行動，包括一名北卡羅來納州共和黨參議員候選人過早宣布勝選，以及一則推文在尚未確定結果前卻指白登拿下威斯康辛州。

此外，臉書也對川普的發文加註免責聲明。

這個領先業界的社群網路加註的免責聲明指出，選舉最終結果可能會與最初的票數不同。

部分批評川普的人士表示，這些行動還不足夠。

社運組織「自由媒體」（Free Press）成員龔薩雷茲（Jessica Gonzalez）即說：「他們絕對須（將文章）撤下，而非僅加註軟弱的插播式（短訊）。請拿下有關我們民主制度的假訊息。」

臉書已啟動一個指揮中心監管自家平台上的活動，同時在選舉期間對假訊息採取因應動作。

臉書聲明指出：「我們的選舉營運中心（Election Operations Center）將繼續針對眾多議題即時進行監督。」