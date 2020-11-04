曾被川普嗆「回你們國家」 歐凱秀等「4人幫」全連任

四位民主黨籍聯邦眾議員被川普貶為「四人幫」，特萊布(由左至右)、歐瑪、普莉絲萊、歐凱秀，全數輕鬆連任。(美聯社)

聯邦眾院選舉，民主黨 少數族裔女性眾議員「四人幫」，明尼蘇達州伊蘭‧歐瑪(Ilhan Omar)、紐約州歐凱秀 (Alexandria Ocasio-Cortez)、密西根州希妲‧特萊布(Rashida Tlaib)和麻薩諸塞州阿雅娜‧普莉絲萊(Ayanna Pressley)都以壓倒性優勢輕鬆勝選。

歐凱秀勝選後表示，在國會為勞工階級爭取權益「是我人生最大的榮幸和責任」。

普莉絲萊也發文向選民謝票：「我相信我們的力量，這才只是開始而已。」

民主黨2018年期中選舉掌眾院多數後，「四人幫」更是聲名大噪，成為矚目焦點；2019年，川普總統曾嗆四人幫，要她們「回你們的國家」。

儘管已經勝選，但四人幫仍非常關注總統大選選情；特萊布就推文呼籲：「每一票都算。」

歐凱秀則將砲火瞄準川普，抨擊他提前自稱勝選的行徑「非法、危險且極權」。

目前31歲的歐凱秀將聲望極高最受矚目，將進入她的第二任期。首次當選時，她是最年輕的女性眾議員，因此一直為話題焦點。她支持全民健保、綠色新政和社會正義改革；加上她的個人特質與魅力，獲得廣大年輕選民的支持，推特上更有多達960萬名關注者，幫助她與民眾的互動頻繁。

她的連任讓不少紐約選民相當開心，甚至希望她在2024年投入總統選舉；到了2024年，歐凱秀將剛好達標參加總統大選的35歲門檻。

許多人臆測，現在為民主黨政治明星的歐凱秀，將尋求其他「上位」的機會，為未來的政治生涯鋪路。有人認為，歐凱秀在2022年，也許能參加民主黨紐約州長初選，挑戰現任州長葛謨(Andrew Cuomo)；或許她也能挑戰民主黨紐約州聯邦參議員、少數黨領袖舒默(Chuck Schumer)或陸天娜(Kirsten Gillibrand)。

但她本人對此抱持保守態度，她表示：「我不確定自己是不是會永遠待在眾院，或是有其他機會。說真的，我現在連未來會不會待在政壇都不確定。」