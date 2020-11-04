綠能題材餿掉？美參院選情讓太陽能股利多有變數

市場懷疑就算白登入主白宮，也難以順利推動綠能政策。路透

華爾街原先十分看好美國 大選將引發一波清潔能源革命，然而這種信心現在逐漸消退，原因是美國參議院 可能由共和黨繼續掌權，就算白登 入主白宮，要推動環保與氣候政策也可能窒礙難行。

隨著選情顯示，民主黨可能無法拿下參議院多數席次，再生能源股4日重挫，包括太陽面板製造商晶科能源（JinkoSolar）與第一太陽能（First Solar）股價分別重挫逾12%與8.6%，全球最大風力與太陽能電力業者NextEra Energy也下跌3.5%。

相較下，石油與天然氣類股大漲，例如油氣探勘業者Concho Resources大漲逾4%，康菲石油（ConocoPhillips）勁揚3.6%。

在4日下午，白登在美國總統選舉中領先川普，雖然他已提議要推動一套要遠離化石燃料、推廣電動車並且在2035年前消除電網溫室氣體排放的全盤性計畫，但眼看共和黨可望以小幅差距維持他們在參院的多數席次地位，白登的計畫可能面臨阻礙。

Pavel Molchanov分析師Raymond James表示：「人們原先預期民主黨會席捲參眾兩院和白宮，並可能推動重大氣候變遷改革。但即使白登獲勝，若無參議院，他將不得不依靠行政命令調整邊緣政策，而非推出能改變全局或革命性的做法。」

Rystad Energy的頁岩油研究主管Artem Abramov表示：「也許現階段得出的最大結論是，即使在白登當選的情況下，在美國取消現有油氣稅激勵措施的可能性仍很小。」儘管如此，白登仍可以透過行政命令禁止在聯邦土地上進行新的頁岩裂解，這將打擊新墨西哥州和其他地方的生產商。