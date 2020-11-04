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大選開票／白登拿下密西根 離當選只差6票

重新計票？ 華府反川者：非民主模樣 感覺票被偷走

記者張筠／華盛頓報導
華府示威民眾稱，選票不被計算，美國就沒有民主。（記者張筠 / 攝影）
華府示威民眾稱，選票不被計算，美國就沒有民主。（記者張筠 / 攝影）

美國總統大選計票工作仍在進行，但華府部分地區從3日晚至4日示威不斷，全天都有民眾及團體在白宮附近聚集，反對川普總統要求威斯康辛州等關鍵地區重新計票的作法，稱總統此行為屬於「干預大選」，傷害選民權利，感覺「自己的選票被偷走」，表示「只有選票被計算，美國才有民主」。

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華府示威民眾和維權團體4日在白宮前的「黑人的命也是命」廣場、麥克菲爾森廣場(McPherson Square)等地聚集，示威者也在福斯新聞網(Fox News)在華府的辦公大樓前抗議，稱其為「讓我們陷入困境的媒體」；部分抗議群眾遊行到共和黨全國代表大會(Republican National Committee )樓前，但被警方攔下。

示威民眾不滿川普要求威斯康辛州重新計票，甚至對密西根州提出選舉訴訟，要求該州暫停開票，維權團體RefuseFacism稱川普該行為屬於「盜竊選舉」，完全不是公平合理的競爭，該組織4日傍晚聚集在華府麥克菲爾森廣場收看白登的選後全國演說，現場民眾高喊「選票不被計算，美國就沒有民主」，還有選民通過靜坐、繪畫等方式和平抗議。

白宮前也有少數族裔維權團體聚集，要求川普下台，稱他因在部分關鍵州落後或輸給白登就干預選舉的行為「讓人跌破眼鏡」(blow my mind)，「感覺我們的選票被偷走了，這不是民主該有的樣子。」

華府民眾認為川普連任對美國很危險。（記者張筠 / 攝影）
華府民眾認為川普連任對美國很危險。（記者張筠 / 攝影）
維權團體4日在白宮、麥克菲爾森廣場等地示威，抗議川普干預大選。（記者張筠 / 攝...
維權團體4日在白宮、麥克菲爾森廣場等地示威，抗議川普干預大選。（記者張筠 / 攝影）
美國總統大選隔天，民眾聚集在白宮前，表達對川普政府的不滿。（記者張筠 / 攝影）
美國總統大選隔天，民眾聚集在白宮前，表達對川普政府的不滿。（記者張筠 / 攝影）
抗議民眾4日在白宮前示威。（記者張筠 / 攝影）
抗議民眾4日在白宮前示威。（記者張筠 / 攝影）
示威民眾要求川普下台。（記者張筠 / 攝影）
示威民眾要求川普下台。（記者張筠 / 攝影）
總統大選計票仍在繼續，華府抗議示威不停。（記者張筠 / 攝影）
總統大選計票仍在繼續，華府抗議示威不停。（記者張筠 / 攝影）
華府民眾用繪畫藝術表達訴求。（記者張筠 / 攝影）
華府民眾用繪畫藝術表達訴求。（記者張筠 / 攝影）
華府民眾用繪畫示威，表達對川普干預選舉行為的不滿。（記者張筠 / 攝影）
華府民眾用繪畫示威，表達對川普干預選舉行為的不滿。（記者張筠 / 攝影）
華府民眾要求所有選票被計算，否則「感覺我們的選票被偷走」。（記者張筠 / 攝影）
華府民眾要求所有選票被計算，否則「感覺我們的選票被偷走」。（記者張筠 / 攝影）

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