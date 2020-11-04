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大選開票／白登拿下密西根 逼近270票

一洲焦點／白登險勝？川普將要求重計威州票

選後隔天談話 白登不急著宣布勝選 呼籲團結國家

記者張文馨／華盛頓報導
在白登4日發表第二度的選後全國演說，沒有宣布勝選，呼籲團結國家，表示自己是民主黨總統候選人，當選後會以美國人的總統治理國家，推動團結和療癒。美聯社
在白登4日發表第二度的選後全國演說，沒有宣布勝選，呼籲團結國家，表示自己是民主黨總統候選人，當選後會以美國人的總統治理國家，推動團結和療癒。美聯社

美國總統大選3日登場，計票作業持續進行中，民主黨總統候選人白登驚險領先現任總統川普；相較於川普選後首場談話宣稱自己贏了，在白登4日發表第二度的選後全國演說，沒有宣布勝選，呼籲團結國家，表示自己是民主黨總統候選人，當選後會以美國人的總統治理國家，推動團結和療癒。

2020美國大選即時開票 不斷更新

自昨天（3日）傍晚開始的計票作業即將滿24小時，仍有7個州還沒完成計票，白登和川普都沒有跨越選舉人票的當選門檻。

白登陣營稍早樂觀預期今天就可迎接勝利，白登下午偕同副總統候選人賀錦麗在德拉瓦州一起現身，白登發表約7分鐘的談話，賀錦麗身著紅色西裝，陪在白登身旁，並未講話。

「我不是來這裡宣布我已經贏了，當計票結束，我相信自己終將贏得這場選舉勝利。」白登表示。

白登說，他是黨提名的總統候選人，但是選後，他會是全美國人的總統。

白登說，這場選舉讓很多美國人感受到焦慮和分裂，「我們必須停止把對手當成敵人。」

白登表示，是時候將選舉的激烈言詞拋諸腦後，放下火氣，重新審視彼此，傾聽對方，尊重和關心其他人，團結並治癒美國。

華府麥克菲爾森廣場(McPherson Square)直播白登講話，現場示威群眾...
華府麥克菲爾森廣場(McPherson Square)直播白登講話，現場示威群眾聚集，抗議川普叫停部分州的計票工作。（記者張筠 / 攝影）

華府麥克菲爾森廣場(McPherson Square)直播白登講話，現場示威群眾...
華府麥克菲爾森廣場(McPherson Square)直播白登講話，現場示威群眾聚集，抗議川普叫停部分州的計票工作。（記者張筠 / 攝影）

華府麥克菲爾森廣場(McPherson Square)直播白登講話，現場示威群眾...
華府麥克菲爾森廣場(McPherson Square)直播白登講話，現場示威群眾聚集，抗議川普叫停部分州的計票工作。（記者張筠 / 攝影）

華府麥克菲爾森廣場(McPherson Square)直播白登講話，現場示威群眾...
華府麥克菲爾森廣場(McPherson Square)直播白登講話，現場示威群眾聚集，抗議川普叫停部分州的計票工作。（記者張筠 / 攝影）

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