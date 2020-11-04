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大選開票／白登拿下密西根 逼近270票

一洲焦點／白登險勝？川普將要求重計威州票

企業界、勞工界及共和黨要角 均支持計算所有選票

記者顏伶如／綜合報導
圖為3日在大華府有示威者在等待選舉結果時，手舉著「計算所有選票」牌子。美聯社
圖為3日在大華府有示威者在等待選舉結果時，手舉著「計算所有選票」牌子。美聯社

川普總統自稱已「贏得選舉」並要求停止計票，遭到共和黨要角及企業界、勞工界領袖打臉。曾角逐共和黨總統初選的前任阿肯色州州長哈克比(Mike Huckabee)，雖然與川普向來交好，但4日接受川普最常收看的福斯新聞網「福斯與朋友」節目專訪時卻說，支持所有選票都要完成計票，並強調勝選是「靠選票而不是靠子彈」。 美國全國商會(U.S. Chamber of Commerce)主席杜諾惠(Thomas J. Donohue)與美國勞工聯合會產業工會聯合會(AFL-CIO)理事長楚卡(Richard Trumka)則發表聯合聲明指出，每一張選票都應該獲得計票。

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哈克比受訪時對川普聲稱「贏得選舉」要要求停止計票的發言提出批評。他說，所有合法投下的選票，都應該獲得計票，這是非常重要的，如果計票結果總統敗選，當然就是輸了。

哈克比表示：「在美國，我們贏得選舉是靠選票而不是靠子彈。關於這點，我們一定要經常自我提醒。」

國家廣播公司(NBC)分析，從川普大選之夜的誇張發言可以看出，川普其實心知肚明，知道恐怕大勢已去。川普在2016年大選取得306張選舉人票獲勝，但到了4日下午，川普2016年贏得的亞利桑納州、密西根州卻都沒有傳回捷報，威斯康辛州選情也不看好，2016年大選時由民主黨獲勝的「藍州」，沒有任何一州出現川普得票領先的局面。

報導指出，選舉專家如今普遍同意的一種假設情境為：白登就算佛羅里達州、賓州都敗給川普，最後還是能夠贏得2020年總統大選。

就在川普對美國選舉程序的公正性提出挑戰的同時，企業界與勞工界領袖挺身而出，主張所有選票都應該計算。

美國全國商會主席杜諾惠與美國勞工聯合會產業工會聯合會理事長楚卡在聯合聲明中表示，投票結束之後，選務主管必須依照法律規定履行責任，有足夠時間與空間計算每一張選票。

聲明中寫道：「我們呼籲媒體、候選人與美國人民，對於這程序要有耐心，要相信我們的制度，就算耗時可能比平常更久也一樣。」

共和黨全國委員會(Republican National Committee)前主席史蒂爾(Michael Steele)、民主黨全國委員會前主席唐娜‧布拉茲爾(Donna Brazile)，也都各自發表支持完成所有選票計票的聲明。

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