我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

差不到1個百分點 川普陣營將要求：威州重新計票

左右總統選情的關鍵州 結果何時出爐？

川普推文遭註誤導 自稱勝選被麥康諾打臉　

記者顏伶如／綜合報導
參院多數黨領袖麥康諾(Mitch McConnell)。美聯社
參院多數黨領袖麥康諾(Mitch McConnell)。美聯社

川普總統在多州尚未完成計票的大選日之夜逕行宣布「贏得選舉」，參院多數黨領袖麥康諾(Mitch McConnell)4日上午在肯塔基州路易斯維爾(Louisville)卻對媒體表示：「誰贏得總統選舉，我們還不知道。」川普4日發表一連串聲稱「勝利消息」、「民主黨突然灌票」等沒有根據說詞的推特，則被推特加註「內容對於選舉或其他公共事務可能誤導或存有爭議」警語。

2020美國大選即時開票 不斷更新

川普推特。取自推特截圖
川普推特。取自推特截圖

對於川普在大選之夜發表談話聲稱已經取得勝利，麥康諾4日在路易斯維爾記者會上則說：「誰贏得總統選舉，我們還不知道。」不過，他表示，對於川普如此說詞並不感到憂慮。

麥康諾表示，候選人通常都會發表類似的談話，候選人聲稱勝選「不算不尋常」。他說：「自稱贏得選舉跟計票完成，兩者是不一樣的。」

78歲的麥康諾在這次選舉中擊敗民主黨挑戰者、退休女飛行員麥格拉斯(Amy McGrath)，順利成為「七連霸」肯塔基州聯邦參議員。麥康諾領導的共和黨參議黨團目前擁有53票對47票的多數優勢，這次選舉有23名現任共和黨參議員角逐連任。麥康諾日前對媒體表示，共和黨繼續保持參院多數的機率為五五波。

川普4日早晨的推特發文，由於內容包括質疑選舉合法性的無根據發言，都被推特加註警語。臉書也對川普發文做出類似限制。

編輯推薦

麥康諾 川普 推特

上一則

左右總統選情的關鍵州 結果何時出爐？

下一則

大選開票／238:213 白登威州領先、川普將提重新計票

延伸閱讀

大選夜福斯宣布白登拿下亞利桑納州 川普暴怒到不行

大選夜福斯宣布白登拿下亞利桑納州 川普暴怒到不行
大選夜逕行宣布勝利 華郵：川普肆無忌憚踐踏民主

大選夜逕行宣布勝利 華郵：川普肆無忌憚踐踏民主
白登陣營自信今天可迎接勝利 川普團隊稱選情非常好

白登陣營自信今天可迎接勝利 川普團隊稱選情非常好
再質疑開票結果！川普：我的領先奇蹟般消失 非常奇怪

再質疑開票結果！川普：我的領先奇蹟般消失 非常奇怪

熱門新聞

大選開票／238:213 白登威州領先、川普將提重新計票

2020-11-04 13:30

1張圖看疫情：全美確診938萬例 德州破95萬

2020-11-04 03:00
紐約時報報導，川普取消了大選之夜的慶功晚會。圖為27日川普在密西根造勢。(美聯社)

川普取消大選夜慶功晚會 當晚留在白宮

2020-10-30 10:55
美股的「總統指標」預測白登將勝選；不過「總統指標」並非每次都準確預測大選結果。美聯社

白登穩了？美股「總統指標」預測他勝選

2020-11-01 10:44
戴莫斯(左)和雷伊(右)，宣布起訴嫌非法在美國境內開展名為「獵狐」(Foxhunt)行動的八名中國政府特工。美聯社

中國特工在美執行「獵狐行動」 八人被控 五人被捕

2020-10-28 12:45
新罕州選民僅5人的小鎮迪斯維爾(Dixville Notch)搶頭香，成為第一個開出總統選票的投票站，五票全投給民主黨的白登。(取自臉書)

新罕州2小鎮率先開票 川普16：10 領先白登

2020-11-03 00:55

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
大選開票／238:213 白登威州領先、川普將提重新計票

大選開票／238:213 白登威州領先、川普將提重新計票
直播開票／美國大選戰況 實時評論共同見證

直播開票／美國大選戰況 實時評論共同見證

川普凌晨稱「已贏了」 白登有信心「要計票」

川普凌晨稱「已贏了」 白登有信心「要計票」

白登密西根州超車 若再拿這2州就獲勝

白登密西根州超車 若再拿這2州就獲勝
1張圖看大選：川普、白登 誰能拿下270選舉人票

1張圖看大選：川普、白登 誰能拿下270選舉人票