川普推文遭註誤導 自稱勝選被麥康諾打臉　

參院多數黨領袖麥康諾(Mitch McConnell)。美聯社

川普 總統在多州尚未完成計票的大選日之夜逕行宣布「贏得選舉」，參院多數黨領袖麥康諾 (Mitch McConnell)4日上午在肯塔基州路易斯維爾(Louisville)卻對媒體表示：「誰贏得總統選舉，我們還不知道。」川普4日發表一連串聲稱「勝利消息」、「民主黨突然灌票」等沒有根據說詞的推特 ，則被推特加註「內容對於選舉或其他公共事務可能誤導或存有爭議」警語。

川普推特。取自推特截圖

對於川普在大選之夜發表談話聲稱已經取得勝利，麥康諾4日在路易斯維爾記者會上則說：「誰贏得總統選舉，我們還不知道。」不過，他表示，對於川普如此說詞並不感到憂慮。

麥康諾表示，候選人通常都會發表類似的談話，候選人聲稱勝選「不算不尋常」。他說：「自稱贏得選舉跟計票完成，兩者是不一樣的。」

78歲的麥康諾在這次選舉中擊敗民主黨挑戰者、退休女飛行員麥格拉斯(Amy McGrath)，順利成為「七連霸」肯塔基州聯邦參議員。麥康諾領導的共和黨參議黨團目前擁有53票對47票的多數優勢，這次選舉有23名現任共和黨參議員角逐連任。麥康諾日前對媒體表示，共和黨繼續保持參院多數的機率為五五波。

川普4日早晨的推特發文，由於內容包括質疑選舉合法性的無根據發言，都被推特加註警語。臉書也對川普發文做出類似限制。