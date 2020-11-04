左右總統選情的關鍵州 結果何時出爐？

美國總統大選選戰膠著，勝負難料。美聯社

美國總統大選結果懸而未決，關鍵搖擺州的勝負將決定共和黨候選人川普 和民主黨挑戰者拜登 的命運；彭博資訊指出，這幾州的開票 結果過於接近，目前仍難判定，至少到美國時間4日中午，才可能有較明確的方向。

●賓州：

雙方陣營選前都在賓州積極拉票，選情緊繃，開票結果備受關注。目前已開出的選票中，川普得票率55.1%，拜登為43.6%，川普領先約6萬票。不過，賓州仍有數十萬張郵寄選票尚未統計。在已開出的近140萬張郵寄選票中，67%投給拜登、32%投給川普。

費城預計4日上午9時恢復回報郵寄選票的計票結果。賓州官員表示，最後結果應該會在「幾天內」出爐。

●威斯康辛州

威州有10張選舉人票，選務人員疲於應付創紀錄的郵寄選票數量，目前已開出的選票中，拜登的得票率小幅領先。

選務人員表示，影響最大的威州最大城密爾瓦基總投票數約為16.9萬票。密爾瓦基可能在當地時間4日凌晨3時，完成不在籍選票計票。

●密西根州

密西根州務卿班森說，密西根州的最終開票結果可能到4日傍晚才會出爐，因為最大城底特律市今年投票率創新高，達55%，相當於25萬張選票，預計將在4日晚間完成所有計票。

●喬治亞州

喬治亞州幾個最大的郡計算郵寄選票時出現狀況，讓著個民主黨傳統票倉的選戰結果難產。富爾頓郡統計選票時發生漏水狀況，迫使計票作業暫停。喬治亞州人口第二多的格威納特郡，則苦於計算多達8萬張的郵寄選票。

喬治亞州的開票結果，預計在4日上午會更明朗。

●北卡羅來納州

北卡開票結果尚未明朗，目前川普小幅領先，但該州有九天時間可計算選前寄達的郵寄選票。選務官員預計4日清晨可開出97%的選票。

●內華達州

預期內華達州仍需數日才能完成最終計票，因為該州直到大選日，都還在等待郵寄選票寄出。目前開出的80%選票中，拜登領先約1個百分點。

內華達州務院表示，到10日止都可收取郵寄選票，計票期限為12日。預計計票結果將在4日凌晨陸續出爐。