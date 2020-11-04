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再質疑開票結果！川普：我的領先奇蹟般消失 非常奇怪

左右總統選情的關鍵州 結果何時出爐？

編譯陳律安／綜合外電
美國總統大選選戰膠著，勝負難料。美聯社
美國總統大選選戰膠著，勝負難料。美聯社

美國總統大選結果懸而未決，關鍵搖擺州的勝負將決定共和黨候選人川普和民主黨挑戰者拜登的命運；彭博資訊指出，這幾州的開票結果過於接近，目前仍難判定，至少到美國時間4日中午，才可能有較明確的方向。

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●賓州：

雙方陣營選前都在賓州積極拉票，選情緊繃，開票結果備受關注。目前已開出的選票中，川普得票率55.1%，拜登為43.6%，川普領先約6萬票。不過，賓州仍有數十萬張郵寄選票尚未統計。在已開出的近140萬張郵寄選票中，67%投給拜登、32%投給川普。

費城預計4日上午9時恢復回報郵寄選票的計票結果。賓州官員表示，最後結果應該會在「幾天內」出爐。

●威斯康辛州

威州有10張選舉人票，選務人員疲於應付創紀錄的郵寄選票數量，目前已開出的選票中，拜登的得票率小幅領先。

選務人員表示，影響最大的威州最大城密爾瓦基總投票數約為16.9萬票。密爾瓦基可能在當地時間4日凌晨3時，完成不在籍選票計票。

●密西根州

密西根州務卿班森說，密西根州的最終開票結果可能到4日傍晚才會出爐，因為最大城底特律市今年投票率創新高，達55%，相當於25萬張選票，預計將在4日晚間完成所有計票。

●喬治亞州

喬治亞州幾個最大的郡計算郵寄選票時出現狀況，讓著個民主黨傳統票倉的選戰結果難產。富爾頓郡統計選票時發生漏水狀況，迫使計票作業暫停。喬治亞州人口第二多的格威納特郡，則苦於計算多達8萬張的郵寄選票。

喬治亞州的開票結果，預計在4日上午會更明朗。

●北卡羅來納州

北卡開票結果尚未明朗，目前川普小幅領先，但該州有九天時間可計算選前寄達的郵寄選票。選務官員預計4日清晨可開出97%的選票。

●內華達州

預期內華達州仍需數日才能完成最終計票，因為該州直到大選日，都還在等待郵寄選票寄出。目前開出的80%選票中，拜登領先約1個百分點。

內華達州務院表示，到10日止都可收取郵寄選票，計票期限為12日。預計計票結果將在4日凌晨陸續出爐。

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