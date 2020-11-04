大選夜福斯宣布白登拿下亞利桑納州 川普暴怒到不行

川普總統。美聯社

福斯新聞網(Fox News)大選之夜報導，根據開票估計，民主黨候選人白登 可望拿下亞利桑納州 ，此時正在收看電視轉播的川普 總統為此震怒，川普陣營立刻致電要求福斯新聞部要求「澄清」，但福斯民調小組主任米斯金(Arnon Mishkin)堅持自己的專業判斷，不為所動。消息人士透露，4日零點30分左右的福斯新聞部，氣氛彷彿著了火般地慌亂無措。

紐約時報報導，米斯金領軍的民調小組根據初步開票數據分析，3日深夜做了大膽推測：川普2016年取得勝利的亞利桑納州已經「由紅轉藍」，白登勝出。向來挺川的福斯新聞網報導白登贏得亞利桑納州，立即引起輿論譁然，民主黨支持者社群網站發文振奮不已，因為同一時間的開票結果，白登在佛羅里達州越來越沒希望。

然而，正在收看開票轉播的川普及幕僚則對福斯的報導怒不可遏，開口飆罵。福斯新聞網資深白宮記者羅勃茲(John Roberts)說，川普競選團隊對於福斯的報導非常光火。

川普競選團隊首席顧問米勒(Jason Miller)在推特發文指稱，亞利桑納州還有百萬張選票尚未統計，並指稱福斯新聞網「企圖讓那些選票變成廢票」。

消息人士透露，川普看到消息暴怒到不行，後來川普在白宮東廳發表談話時，則以帶有輕蔑口氣的「那位先生」稱呼米斯金。

紐約時報報導，4日零點30分左右的福斯新聞部，由於接到川普陣營怒氣沖沖的多通電話，氣氛彷彿著火般地慌亂。被同事告知必須親自回答某些問題的米斯金，則是面帶笑容回答：「問吧！」

社群網站很快出現「福斯新聞撤回報導」的謠言，使得米斯金親上火線，在鏡頭前發表對於亞利桑納州的選舉結果看法。

米斯金說，川普陣營堅稱拿下亞利桑納州十拿九穩，如此說詞是錯誤的。他說：「很抱歉，總統不可能翻轉，不能有足夠選票。對於這個個案，我們估測並沒錯。」

福斯主播拜爾(Bret Baier)詢問米斯金對於估測是否「百分之百確定」，米斯金回答：「是的。」

米斯金說：「我們做了正確的推論，這就是為什麼我們會宣布的原因。抱歉。」

民調專家出身的米斯金，從2008年起率領福斯新聞網的選舉民調團隊。2012年，米斯金就曾在大選之夜做出讓福斯新聞網同事傻眼的預測，宣布民主黨候選人歐巴馬在俄亥俄州取得勝利，與當時在福斯新聞網當紅的政治評論員羅夫(Karl Rove)看法背道而馳。

歐巴馬後來確實在俄州勝出，米斯金民調專業性獲得對手陣營的尊敬，他也被媒體封為只管數據不問其他的「書呆子一號」(Nerd 1)。

福斯新聞網報導白登贏得亞利桑納州的三個半小時之後，美聯社報導才跟進指出，白登將在亞利桑納州勝出。