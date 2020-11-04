白登陣營自信今天可迎接勝利 川普團隊稱選情非常好

美國大選計票作業持續進行中，還有6州尚未產生最後結果，截至美東時間4日上午10時為止，民主黨總統候選人白登（右）掌握224張選舉人票，美國總統川普（左）213張，兩人均未達到當選門檻270張。Getty Images

美國大選計票作業持續進行中，還有6州尚未產生最後結果，截至美東時間4日上午10時為止，民主黨總統候選人白登 掌握224張選舉人票，美國總統川普 213張，兩人均未達到當選門檻270張。兩邊陣營4日分別出面喊話，白登陣營表示，「今天就可迎接勝利」；川普陣營透過電話簡報會，稱川普選情非常好，持續質疑郵寄選票會破壞其優勢。

川普4日凌晨出面舉行記者會時，就要求部分州「停止計票」，並質疑郵寄投票 的計票效力，實際上，這些郵寄投票都具有法律效力，各州認定郵寄投票的截止時間和開票方式也都不同，要以各州為主。

川普陣營表示，他們會以極小差距拿下亞利桑那州和賓州。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，白登陣營認為今天就可獲得選舉結果，且白登將獲勝。

白登陣營預測他們可拿下威斯康辛州，認為密西根州的郵寄投票可讓白登拉開領先差距，也會贏得賓州；至於喬治亞州，他們正在密切關注。

一名白登陣營競選顧問評估，「今天就可迎接勝利」。

白登昨晚現身鎂光燈前，呼籲選民要有耐心，等待計票結果。