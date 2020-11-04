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民調不準！民主黨原本預期大贏 結果竟難分勝負

美大選初估投票率近六成七 120年來最高

民調不準！民主黨原本預期大贏 結果竟難分勝負

編譯李京倫／綜合報導
川普的支持者（右）4日在德國柏林美國大使館前戴上川普面具，與川普的人形立牌（左）合影。Getty Images
川普的支持者（右）4日在德國柏林美國大使館前戴上川普面具，與川普的人形立牌（左）合影。Getty Images

這次美國總統大選民調失準，投票日前夕進行的多份民調顯示，民主黨總統候選人白登的支持率，平均而言比總統川普多了10個百分點，但民主黨期盼的大贏卻沒發生。部分專家指出，這是在重演2016年大選民調低估川普支持率的現象，因為川普支持者擔心，表達真實意見會引起異樣眼光，比較傾向說謊。

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美國廣播公司與華盛頓郵報選前民調顯示，白登在威斯康辛州的支持率領先高達17個百分點，結果開票過程顯示川普與白登難分勝負，川普一度以49.3%得票率領先白登的49%。

美國昆尼皮克大學民調顯示，白登在佛州領先川普5個百分點，在俄亥俄州領先4個百分點，結果川普在這兩州都獲勝，得票率分別比白登多了3個和8個百分點。愛默生學院與昆尼皮克大學最新民調也顯示，川普與白登在德州勢均力敵，但結果川普獲勝。

就像2016年一樣，川普的支持者似乎比較「害羞」，會在投票日出來投票，但平時不表明意向。

英國前首相卡麥隆的顧問希爾頓指出：「由於幾乎所有媒體對川普及其支持者都流露出相當的恨意，所以人們比較不想對民調公司承認自己支持川普，而民調公司根本沒考慮到這點。」

曾在2016年正確預測川普當選總統的民調業者卡普廷說，「害羞」的川普支持者很可能決定這次大選的結果。

另一名準確預測川普4年前當選的民調業者卡哈利說：「人們不想表明支持川普，因為只要你戴錯帽子就會被揍，車尾貼上錯的標語就會被騷擾。」

卡哈利指出，傳統的民調公司忽略了一個事實，就是受訪者傾向講出訪問者想聽的話，而不是表達自己的真實想法。他說：「我從不認為人們說出來的就是真實想法。我們無法消除這種迎合他人想法的傾向，只能盡量減輕其影響。」

不過，許多民調業者認為，川普支持者並不會隱藏意向，只是較不願意接受民調訪問。支持民主黨的民調公司GBAO創始合夥人博西安也懷疑川普支持者害羞的說法，他說：「最有可能的原因是，2016年民調並未充分反映高中以下學歷選民的意向，所以低估川普的支持率。」

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