外僑擠酒吧觀看美大選 白登支持者：選舉尚未結束

民主黨台灣海外部秘書長Lianna Faruolo表示，他們全力支持白登，選舉還沒有結束，期望還沒有開票的州能夠轉藍，讓我們支持的候選人還有奮鬥的機會。記者胡瑞玲／攝影

美國總統大選開票 日儘管是上班日，但選前戰情膠著，讓不少關心選情的台灣 民眾和在台外籍人士集結酒吧、共享空間以及觀選派對，同步關切開票結果。台北復興北路上的酒吧銅猴子Brass Monkey今早8時就開始直播美國MSNBC新聞頻道。

記者實際前往酒吧查看，發現店內仍有不少顧客用餐、喝酒、討論選情，也有觀看運動賽事的民眾聚集，氣氛已不如早上凝重。

葉姓女店長表示，因為店內有很多外籍顧客，所以就想說來舉辦直播活動，加上民主黨台灣海外部（Democrats Abroad Taiwan）也選擇在這裡辦活動，所以一早就開始轉播美國大選。

影片來源：聯合新聞網

葉店長說，直播從今天早上8點開始，早上8時30分酒吧就坐滿觀眾，雖然下午過後就走掉一半人潮，但由於開票還沒結束，直到晚間6時30分仍有幾桌外籍顧客決定要留到最後看結果。

由於過去店內都會舉辦不少活動，所以生意都還不錯，不會因為這次轉播美國大選營業額突飛猛進，今晚除了美國大選外，也有中職冠軍賽，所以不少台灣人也訂位一起觀賽。

民主黨台灣海外部秘書長Lianna Faruolo接受採訪時表示，他們全力支持白登，選舉還沒有結束，期望還沒有開票的州能夠轉藍，讓我們支持的候選人還有奮鬥的機會。

「我不認為川普很瘋狂，但他很不負責任」，Lianna Faruolo說，會支持白登是因為對川普處理國內外政治的方式感到很不安，他常常做出極度不負責任的作為，而那些行為經常違背他自己幕僚給的建議。

我們不覺得這是一個政治家該有的行為，不管在哪個國家都一樣，這也絕對不是領導一個世界強國的方式；另外，針對新冠肺炎疫情，是時候讓一個頭腦冷靜、可以做出艱難決定的人上台，讓我們大家都可以擺脫現在糟糕的局面。