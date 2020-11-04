歌手肯伊威斯特承認競選總統落敗 暗示2024再次參選

肯伊威斯特在總統大選把票投給自己。歐新社資料照片

美國 饒舌歌手肯伊威斯特（Kanye West）在總統大選把票投給自己，但他隨後承認敗選，只是仍不願放棄總統夢，暗示2024年會再次參選。

路透報導，肯伊威斯特昨晚上傳一張他在選舉地圖前的照片，並貼文暗示2024年會再次參選，似乎承認他這次參選已落敗。

肯伊威斯特昨天稍早在推特發文說：「我這一生第一次在美國總統選舉中投票 ，投給了我真正信任的人，就是我自己。」他並發布自己在懷俄明州科笛市（Cody）將選票投給自己的影片。

43歲的肯伊威斯特在數州名列總統候選人，但在佛羅里達、賓夕法尼亞與密西根等選情激烈的關鍵州並未列名候選人。他最近花了數週時間，指導支持者如何以自填方式將票投給他。

他競選時常有奇特言論，有人猜測他可能會從民主黨 候選人拜登（Joe Biden）那裡搶走一些黑人選票。

肯伊威斯特的名人妻子金卡戴珊（Kim Kardashian）似乎不支持他參選，從未公開表態支持他，反而在昨天轉發民主黨副總統候選人賀錦麗（Kamala Harris）的投票熱線。

摘下21座葛萊美獎的肯伊威斯特曾是總統川普狂熱支持者，他於7月展開了角逐白宮寶座的競選活動，期間他發表的奇特言論引發人們對他精神健康的擔憂。他曾在2018年披露自己患了躁鬱症。

根據提交美國聯邦選舉委員會（Federal Election Commission）的文件，肯伊借給他的競選團隊670萬美元。他在最近的一段影片中強調宗教與家庭的價值觀。