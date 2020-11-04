白登即使輸掉賓州 拿下這三州仍可勝選

白登如能拿下密西根、威斯康辛、內華達這三州，將可入主白宮。 美聯社

2020年美國總統大選 最終結果，將由幾個關鍵搖擺州決定；目前民主黨候選人白登 暫時以238張選舉人票領先，尋求連任的共和黨候選人川普 目前拿下213張。

在尚未完成計票的幾個關鍵州，川普的得票率位居領先，不過白登拿下了亞利桑納州，獲得一些喘息空間。

依照目前的開票狀況，白登即使輸掉了故鄉賓州（20張選舉人票），但如能拿下密西根、威斯康辛、內華達（合計32張），將可贏得270張選舉人票，入主白宮。

最新開票結果顯示，白登在威斯康辛州的得票率後來居上，暫時以49.4%領先川普的49.1%。

目前，這些關鍵州仍有大量郵寄選票和都會郡的選票尚未統計，這些選票傾向支持民主黨。選務官員表示，可能需等到當地時間周三稍晚才能統計完畢。

內布拉斯加國會第二選區的一張選舉人票，可能決定白登的成敗；2016年時，川普贏得此區的選舉人票，但今年由白登拿下。

白登若能贏得喬治亞州和北卡羅來納州，勝選希望將大增，但目前川普在這兩州的得票率都領先。

川普要達到勝選門檻，必須拿下喬治亞州、北卡、密西根、賓州和威斯康辛之中的四州；若白登在這五個州裡拿下兩州，就能贏得大選。

彭博資訊報導，由於選情膠著，今年大選不無可能出現川普與白登各拿下269張選舉人票的平手局面；一旦如此，將由眾議院投票選出新任總統，屆時川普可望獲勝，因為各州都只能指派一位眾議員代表投票；在全美50州裡，共和黨在26州的眾議院占多數。