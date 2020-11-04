我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普凌晨稱「已贏了」 白登有信心「要計票」

大選開票／238:213 白登拿下緬因 川普喊停止計票

白登即使輸掉賓州 拿下這三州仍可勝選

編譯林奕榮／綜合外電
白登如能拿下密西根、威斯康辛、內華達這三州，將可入主白宮。 美聯社
白登如能拿下密西根、威斯康辛、內華達這三州，將可入主白宮。 美聯社

2020年美國總統大選最終結果，將由幾個關鍵搖擺州決定；目前民主黨候選人白登暫時以238張選舉人票領先，尋求連任的共和黨候選人川普目前拿下213張。

2020美國大選即時開票 不斷更新

在尚未完成計票的幾個關鍵州，川普的得票率位居領先，不過白登拿下了亞利桑納州，獲得一些喘息空間。

依照目前的開票狀況，白登即使輸掉了故鄉賓州（20張選舉人票），但如能拿下密西根、威斯康辛、內華達（合計32張），將可贏得270張選舉人票，入主白宮。

最新開票結果顯示，白登在威斯康辛州的得票率後來居上，暫時以49.4%領先川普的49.1%。

目前，這些關鍵州仍有大量郵寄選票和都會郡的選票尚未統計，這些選票傾向支持民主黨。選務官員表示，可能需等到當地時間周三稍晚才能統計完畢。

內布拉斯加國會第二選區的一張選舉人票，可能決定白登的成敗；2016年時，川普贏得此區的選舉人票，但今年由白登拿下。

白登若能贏得喬治亞州和北卡羅來納州，勝選希望將大增，但目前川普在這兩州的得票率都領先。

川普要達到勝選門檻，必須拿下喬治亞州、北卡、密西根、賓州和威斯康辛之中的四州；若白登在這五個州裡拿下兩州，就能贏得大選。

彭博資訊報導，由於選情膠著，今年大選不無可能出現川普與白登各拿下269張選舉人票的平手局面；一旦如此，將由眾議院投票選出新任總統，屆時川普可望獲勝，因為各州都只能指派一位眾議員代表投票；在全美50州裡，共和黨在26州的眾議院占多數。

編輯推薦

白登 川普 美國總統大選

上一則

選情膠著！3分鐘看白登、川普如何向選民信心喊話

延伸閱讀

選情膠著！3分鐘看白登、川普如何向選民信心喊話

選情膠著！3分鐘看白登、川普如何向選民信心喊話
川普欲訴請最高法院停止計票 白登陣營怒：史無前例

川普欲訴請最高法院停止計票 白登陣營怒：史無前例
1張圖看大選：川普、白登 誰能拿下270選舉人票

1張圖看大選：川普、白登 誰能拿下270選舉人票
難分勝負…川普稱已經贏了 白登要計算每一張票

難分勝負…川普稱已經贏了 白登要計算每一張票

熱門新聞

大選開票／238:213 白登拿下緬因 川普喊停止計票

2020-11-04 03:08

1張圖看疫情：全美確診938萬例 德州破95萬

2020-11-04 03:00
紐約時報報導，川普取消了大選之夜的慶功晚會。圖為27日川普在密西根造勢。(美聯社)

川普取消大選夜慶功晚會 當晚留在白宮

2020-10-30 10:55
新聞周刊封面。(取自Newsweek網站)

新聞周刊：中逾600統戰組織密謀顛覆美 商會、同鄉會上榜

2020-10-27 22:17
美股的「總統指標」預測白登將勝選；不過「總統指標」並非每次都準確預測大選結果。美聯社

白登穩了？美股「總統指標」預測他勝選

2020-11-01 10:44
戴莫斯(左)和雷伊(右)，宣布起訴嫌非法在美國境內開展名為「獵狐」(Foxhunt)行動的八名中國政府特工。美聯社

中國特工在美執行「獵狐行動」 八人被控 五人被捕

2020-10-28 12:45

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
大選開票／238:213 白登拿下緬因 川普喊停止計票

大選開票／238:213 白登拿下緬因 川普喊停止計票
直播開票／美國大選戰況 實時評論共同見證

直播開票／美國大選戰況 實時評論共同見證

川普陣營宣布拿下佛州！ 白登陣營坦承不妙

川普陣營宣布拿下佛州！ 白登陣營坦承不妙
2020美國大選即時開票 鎖定世界新聞網

2020美國大選即時開票 鎖定世界新聞網
1張圖看大選：川普、白登 誰能拿下270選舉人票

1張圖看大選：川普、白登 誰能拿下270選舉人票