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川普凌晨稱「已贏了」 白登有信心「要計票」

大選開票／238:213 白登拿下緬因 川普喊停止計票

選情膠著！3分鐘看白登、川普如何向選民信心喊話

編譯周辰陽／即時報導
2020美國總統大選呈現膠著，大選當夜無法得出當選結果。兩位候選人白登與川普先後向支持者信心喊話，呈現出兩種截然不同的風情。Getty Images
2020美國總統大選呈現膠著，大選當夜無法得出當選結果。兩位候選人白登與川普先後向支持者信心喊話，呈現出兩種截然不同的風情。Getty Images

2020美國總統大選呈現異常膠著，大選當晚無法得出結果。兩位候選人白登川普先後向支持者信心喊話，演說內容呈現出兩種截然不同的風情。

2020美國大選即時開票 不斷更新

3日午夜過後，白登在德拉瓦州威明頓向支持者發表談話，感謝他們的耐心，他表示對選舉結果樂觀，相信正在贏的道路上。白登表示，他對亞歷桑納州、密西根州和威斯康辛州的結果感覺很好，也有信心會贏得賓州，這幾州的郵寄選票會晚點開出，可能在明天早上，或更久之後才有結果，每一票都要算。

影片來源：聯合新聞網

川普則在白宮東廂發表聲明，值得注意的是台下與會人士幾乎都沒戴口罩。川普直稱他已勝選，還指「一群非常可悲的傢伙正試圖剝奪數百萬川普支持者的選票」。儘管美聯社等媒體還沒正式宣布結果，川普自行宣稱他在北卡與喬治亞等搖擺州勝出，同時又在沒有任何證據的情況下，宣稱有選戰舞弊的情事。

川普表示，將訴請最高法院下令停止計票並裁斷選舉結果。「我們不希望他們凌晨4點挖出任何一張選票，然後列入報票結果，懂嗎？」

目前關鍵州如賓州，在大選當天才能開始處理之前收到的郵寄投票，聯邦最高法院又裁定賓州可延長3天接收通訊不在籍投票的選票，因此開票相當緩慢。根據彭博資訊數據，目前進度只到70-78%，至少還有150萬張票還沒開出，可能到6日才有結果。

賓州占有20張選舉人票，是目前未開出結果的州中最多的；川普得票率暫時以55.7%贏過白登的43.1%，兩人票數差距約68萬張。

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