前國安局法務長：美選舉大贏家出爐 不實資訊入列

美國選民踴躍參與2020年大選，投下神聖一票。美聯社

前美國 國安局法務長葛斯戴爾（Glenn Gerstell）投書財經媒體巴隆周刊（Barrons.com）表示，美國2020年大選尚未完成計票，但顯然已有三個明顯的大贏家：不實資訊大贏 、提前投票 明顯取得多數地位，以及政府防止選舉舞弊採取的安全措施以相當幅度勝出。

近幾個月來，網路上充斥著不實訊息。從一則造假影片顯示前副總統白登 「宣導小孩子變性」，到不實報導顯示選票被扔入垃圾桶，主流媒體與網路研究員這些日子以來忙得記錄偽造不實的社群媒體貼文、推文等內容，尤其是瞄準賓州和其他搖擺州。

許多假資訊似乎是政治右翼團體傳出的，聚焦於陰謀論、對白登的人身攻擊，以及誇張地宣稱民主黨即將發動政變與投票舞弊。也有一些是政治左翼釋出的假消息，但似乎較不像有人統籌發布，「毒性」也較弱。

這些不實訊息是否已影響選民投票行為，不得而知，有待日後嚴肅的研究剖析 。但可能的發展是，這些事先已預設閱聽對象的不實訊息，可能強化、深化美國的政治分裂。就此而論，不實資訊可說是獲得壓倒性勝利。

另一個選舉贏家是：提前投票。在選舉日前提早投票，過去十年來一直呈現上升趨勢，新冠肺炎疫情更為這股趨勢推波助瀾。已知提早投的選票超過1億張（約三分之一是親自投，三分之二是用郵寄投票），大致而言未出現事故，顯示今年提前投票很成功。隨著全國各郡累積經驗，技術也日益改良，這股走勢可望持續下去。回顧美國歷來選舉，並未爆發歷史性的投票舞弊事件，2020年也一樣，目前為止既未發生系統性選舉詐欺，也未出現足以改變選舉結果或偏向有利於任一政黨的不法情事。選舉日過後的計票延宕和紛爭難免，但提前投票本身並不是問題。

第三個贏家，是地方政府和聯邦政府選前就開始採取安全措施。有了國會提供的10億美元補助，各州和郡政府採購了新的投票機器，並加強網路安全維安，以至於全國各地都未發生重大的勒索軟體（ransomware）獅子大開口，也未發現選民資料庫或選舉結果遭網路駭客攻擊事件。當然，全美各地投開票所約8.5萬個，仍出現一些孤立的技術問題和長長的排隊人龍，不過，整體而言，選舉過程大致平順。