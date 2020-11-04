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大選開票／238:213 白登拿下緬因 川普喊停止計票

經濟、種族及新冠病毒撕裂了美國

編譯林聰毅／綜合外電
美國總統川普 路透
美國總統川普 路透

這次美國總統大選凸顯美國已分裂成為一個非常兩極化的國家，形成涇渭分明的兩個陣營：男性與女性、白人和非白人、城市與鄉村、大學畢業和非大學畢業，而且對於控制新冠疫情與阻止進一步傷害經濟孰輕孰重，看法也相當分歧。

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為華爾街日報和其他新聞機構進行的一項全民調顯示，川普總統在男性、沒有大學學歷的白人、農村居民，以及認為即使疫情升溫政府仍應以經濟為先的選民中，獲得最強有力的支持。相形之下，民主黨候選人白登受到婦女、都市和郊區居民、非白人選民和大學畢業生的青睞。

55歲的密爾瓦基北部選民布里格斯（Jeffrey Briggs）接受訪問時說，他強烈反對川普總統，因為他的種族歧視言論。布里格斯是民主黨籍、黑人及建築助理經理。他說：「人們只是受夠了川普，因為他使種族分化加劇。」「就像他竭盡所能證明自己不適合擔任辦公室職務。」

在費城附近郊區雄鹿郡的法伯（James Faber）和妻子凱倫說，他們支持川普的經濟政績，並認為新封鎖措施將破壞經濟。71歲的法伯是一位中小企業主，擁有一家汽車經銷店，而法伯的太太凱倫則經營一間托兒中心，他們兩人都受因應疫情封鎖措施影響。 63歲的凱倫說，她的托兒中心在3月關閉，直到6月才重新營業，由於父母們擔心新冠病毒，生意仍然減少了五成。 這對夫婦擔心白登當選總統，會進一步傷害小企業，因為「他會關閉整個國家」。

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