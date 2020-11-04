跨性別者當選州議員 東部2州寫歷史

麥克布萊德成為德拉瓦州第一位公開跨性別身分的州議員。（美聯社）

美國德拉瓦州 、佛蒙特州 的兩名民主黨人今天寫下歷史，因為她們分別在州議會選舉中勝出，在各自所屬的州成為第一位公開跨性別身分的州議員。

30歲的莎拉‧麥克布萊德（Sarah McBride）在德拉瓦州（Delaware）參議會第一選區拿下86%選票，成為德拉瓦州第一位跨性別的州參議員。麥布萊德也因此成為美國第一位公開跨性別身分的州參議會議員。

她今天推文說：「我們做到了，我們贏了選舉，謝謝、謝謝、謝謝。」

「我希望今晚（的選舉結果）可以展示給一個LGBTQ（同性戀、雙性戀、跨性別、酷兒）孩子看，我們的民主也容得下他們。」

在更北邊的佛蒙特州（Vermont），26歲的史莫爾（Taylor Small）成為這一州首位跨性別的州眾議會議員，她在兩個選區分別獲得43%和41%支持。

若不計入尚未就職的麥布萊德和史莫爾，根據支持LGBTQ權利的勝利基金會（Victory Fund）資料，全美目前有四名公開自己跨性別身分的州議員。

2017年，民主黨籍的羅姆（Danica Roem）當選維吉尼亞州（Virginia）州眾議會議員，成為美國首位公開跨性別身分的立法者。

另外，2018年，佛蒙特州的民主黨人郝爾奎斯特（Christine Hallquist）成為美國第一位獲主流政黨提名競選州長的跨性別者。