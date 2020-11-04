川普凌晨稱「已贏了」 白登有信心「要計票」

川普4日凌晨在白宮發表談話，稱自己在佛州與北卡州大贏，在賓州已贏69萬票，在密西根州贏30萬票，威州也正在大贏中，「我們正在贏得這場選舉，老實說，我們已經贏得這場選舉了。」(Getty Images)

堪稱美國史上最特殊的一場大選，3日在新冠疫情持續蔓延之際舉行；選前多項民調預測在多個搖擺州皆顯著領先共和黨現任總統川普 的民主黨候選人白登 ，在開票後完全看不到這種壓倒性的優勢，截稿前僅在亞利桑納州領先， 還得看賓州、密西根與威斯康辛州4日恢復計票後的最後結果，方有機會決定由誰勝出。

除了前述三州在選舉夜先暫停計票外，已開出近九成選票的喬治亞州也暫停計票，4日再繼續計算包括通訊投票 在內未計的選票，但川普目前在喬治亞州領先白登約5%。

選舉結果難定 法律攻防埋伏筆

選舉夜結果無法出爐，白登4日凌晨對支持者發表談話說，他「正邁向勝選的路上」，表示他的選情很好，但要求「計算完每一張選票前，選舉都不算結束，每一張票都要算到。」白登的說法，也為接下來兩黨針對計算可能引發的法律攻防，埋下伏筆。

白登呼籲選民，計票需要時間，可能要到4日上午或更久，並預測他們終將贏得賓州；「一如我一路所言，不是我就是川普贏得大選，這交由美國人決定。」

「我對結果有信心。」白登告訴按喇叭呼應的支持者：「保持信心，各位！我們會勝選，保持耐心很好。」

川普一個半小時後也在白宮發表談話，宣稱自己在佛州與北卡羅來納州大贏，在賓州目前已贏了69萬票，在密西根州贏了30萬票，威斯康新州也正在大贏中，「我們正在贏得這場選舉，老實說，我們已經贏得這場選舉了。」

川普並說，將聲請最高法院裁定暫停計票，結束這一切；副總統潘斯接著說，「我們正往勝利的路上前進。」

截至4日凌晨2時，白登獲得224張選舉人票，川普獲得213張選舉人票，尚有101張選舉人票的結果未明，下任白宮主人必須取得270張選舉人票才能勝出。

7個決戰州 白登只拿下亞利桑納

在北卡羅來納州、喬治亞州、亞利桑納州、威斯康辛州、賓州、密西根州與內華達州等七個決戰州，川普暫時領先六州，白登則只在亞利桑納州小幅領先六個百分點；川普拿下關鍵的佛州(29張選舉人票)和俄亥俄州(18張選舉人票)，白登則僅拿下明尼蘇達州(10張選舉人票)；各州開票結果的紅(共和黨)藍(民主黨)分布，與2016年大選結果類似，白登尚未能翻轉川普四年前贏得的州。

另方面，即便擁有20張選舉人票的賓州到了4日凌晨2時開出71%的票，川普以56.7%得票率領先白登的42%；但共和黨當晚仍在兵家必爭的賓州提出選舉訴訟，要求法院發布臨時禁止令，阻止選民更改通訊選票上的錯誤。

在擁有29張選舉人票的佛州，民主黨陣營原本期盼能有「由紅轉藍」，但4日凌晨2時開出96%選票的結果顯示，白登表現遠不如預期，川普以51.2%拿下佛州，白登則以47.8%敗北。

根據初步開票結果，川普以53.3%得票率拿下俄亥俄州的18張選舉人票，也贏得印第安納(11張選舉人票)、田納西(11)、肯塔基(8)、奧克拉荷馬(7)、西維吉尼亞(5)、阿肯色(6)、南卡羅來納(9)、阿拉巴馬(9)、北達科他(3)、南達科他(8)、路易西安納(8)、內布拉斯加(3)、密蘇里州(10)等傳統共和黨鐵票倉。

白登則拿下紐約州(29張選舉人票)、麻州(11)、德拉瓦(3)、新澤西(14)、馬里蘭(10)、科羅拉多(9)、康乃狄克(7)、新墨西哥(5)、佛蒙特(3)、新罕布夏(4)、伊利諾州(20)及華府特區(3)。

30萬通訊選票 無法追查下落

選情緊繃之下，美國郵局(USPS)表示，全國約有30萬份通訊選票無法追查下落；華府特區美國聯邦區域法院蘇利文(Emmet Sullivan)3日裁定，美國郵局必須在美東時間下午3時30分之前清點完畢堆積在分布於15州內12個郵地區域分局的通訊投票，並且完成將通訊選票送抵選務機關的投遞任務。

這項判決對於「搖擺州」選舉結果造成重要影響，但美國郵局卻在下午近5時透過司法部律師向法院遞交陳情書指出，由於時間緊迫，美國郵局將不會配合法官裁定。

受到疫情影響，今年許多選民透過通訊投票、缺席投票以及提前投票行使投票權，大選日之前已有破億選民已經完成投票；到了3日當天，包括紐約市、拉斯維加斯、威斯康辛州綠灣市(Green Bay)、佛州聖彼得斯堡(St. Petersburg)等地的傳統式投票所外均出現排隊人龍，但在邁阿密、岱頓(Dayton)、亞特蘭大、路易維爾(Louisville)等地則未出現預期中的投票人龍，讓地方選務機關鬆一口氣。