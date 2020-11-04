川普凌晨稱「已贏了」 白登有信心「要計票」
堪稱美國史上最特殊的一場大選，3日在新冠疫情持續蔓延之際舉行；選前多項民調預測在多個搖擺州皆顯著領先共和黨現任總統川普的民主黨候選人白登，在開票後完全看不到這種壓倒性的優勢，截稿前僅在亞利桑納州領先， 還得看賓州、密西根與威斯康辛州4日恢復計票後的最後結果，方有機會決定由誰勝出。
2020美國大選即時開票 不斷更新
除了前述三州在選舉夜先暫停計票外，已開出近九成選票的喬治亞州也暫停計票，4日再繼續計算包括通訊投票在內未計的選票，但川普目前在喬治亞州領先白登約5%。
選舉結果難定 法律攻防埋伏筆
選舉夜結果無法出爐，白登4日凌晨對支持者發表談話說，他「正邁向勝選的路上」，表示他的選情很好，但要求「計算完每一張選票前，選舉都不算結束，每一張票都要算到。」白登的說法，也為接下來兩黨針對計算可能引發的法律攻防，埋下伏筆。
白登呼籲選民，計票需要時間，可能要到4日上午或更久，並預測他們終將贏得賓州；「一如我一路所言，不是我就是川普贏得大選，這交由美國人決定。」
「我對結果有信心。」白登告訴按喇叭呼應的支持者：「保持信心，各位！我們會勝選，保持耐心很好。」
川普一個半小時後也在白宮發表談話，宣稱自己在佛州與北卡羅來納州大贏，在賓州目前已贏了69萬票，在密西根州贏了30萬票，威斯康新州也正在大贏中，「我們正在贏得這場選舉，老實說，我們已經贏得這場選舉了。」
川普並說，將聲請最高法院裁定暫停計票，結束這一切；副總統潘斯接著說，「我們正往勝利的路上前進。」
截至4日凌晨2時，白登獲得224張選舉人票，川普獲得213張選舉人票，尚有101張選舉人票的結果未明，下任白宮主人必須取得270張選舉人票才能勝出。
7個決戰州 白登只拿下亞利桑納
在北卡羅來納州、喬治亞州、亞利桑納州、威斯康辛州、賓州、密西根州與內華達州等七個決戰州，川普暫時領先六州，白登則只在亞利桑納州小幅領先六個百分點；川普拿下關鍵的佛州(29張選舉人票)和俄亥俄州(18張選舉人票)，白登則僅拿下明尼蘇達州(10張選舉人票)；各州開票結果的紅(共和黨)藍(民主黨)分布，與2016年大選結果類似，白登尚未能翻轉川普四年前贏得的州。
另方面，即便擁有20張選舉人票的賓州到了4日凌晨2時開出71%的票，川普以56.7%得票率領先白登的42%；但共和黨當晚仍在兵家必爭的賓州提出選舉訴訟，要求法院發布臨時禁止令，阻止選民更改通訊選票上的錯誤。
在擁有29張選舉人票的佛州，民主黨陣營原本期盼能有「由紅轉藍」，但4日凌晨2時開出96%選票的結果顯示，白登表現遠不如預期，川普以51.2%拿下佛州，白登則以47.8%敗北。
根據初步開票結果，川普以53.3%得票率拿下俄亥俄州的18張選舉人票，也贏得印第安納(11張選舉人票)、田納西(11)、肯塔基(8)、奧克拉荷馬(7)、西維吉尼亞(5)、阿肯色(6)、南卡羅來納(9)、阿拉巴馬(9)、北達科他(3)、南達科他(8)、路易西安納(8)、內布拉斯加(3)、密蘇里州(10)等傳統共和黨鐵票倉。
白登則拿下紐約州(29張選舉人票)、麻州(11)、德拉瓦(3)、新澤西(14)、馬里蘭(10)、科羅拉多(9)、康乃狄克(7)、新墨西哥(5)、佛蒙特(3)、新罕布夏(4)、伊利諾州(20)及華府特區(3)。
30萬通訊選票 無法追查下落
選情緊繃之下，美國郵局(USPS)表示，全國約有30萬份通訊選票無法追查下落；華府特區美國聯邦區域法院蘇利文(Emmet Sullivan)3日裁定，美國郵局必須在美東時間下午3時30分之前清點完畢堆積在分布於15州內12個郵地區域分局的通訊投票，並且完成將通訊選票送抵選務機關的投遞任務。
這項判決對於「搖擺州」選舉結果造成重要影響，但美國郵局卻在下午近5時透過司法部律師向法院遞交陳情書指出，由於時間緊迫，美國郵局將不會配合法官裁定。
受到疫情影響，今年許多選民透過通訊投票、缺席投票以及提前投票行使投票權，大選日之前已有破億選民已經完成投票；到了3日當天，包括紐約市、拉斯維加斯、威斯康辛州綠灣市(Green Bay)、佛州聖彼得斯堡(St. Petersburg)等地的傳統式投票所外均出現排隊人龍，但在邁阿密、岱頓(Dayton)、亞特蘭大、路易維爾(Louisville)等地則未出現預期中的投票人龍，讓地方選務機關鬆一口氣。
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