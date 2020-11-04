川普白宮談話：準備勝選 將請最高法院下令停止計票

川普總統4日凌晨2時許在白宮東會議室發表談話。（Getty Images）

川普 總統4日凌晨2時許在白宮 東會議室發表談話，感謝美國 人民「熱烈支持」，有「數百萬又數百萬」人出來投票給他，他開頭有精神表示：「這肯定是我最晚的記者會！」

此時觀眾在底下大喊「我愛你」，川普答謝後表示今晚值得大大慶祝，並宣稱贏得一切，「我們贏得原本沒想到會贏的州」，今晚結果無與倫比；接著他一一敘述勝選戰績，包括佛羅里達、德州，底下傳出熱烈掌聲。

他多次在無依據情況下宣稱勝選多州，包括北卡羅來納、喬治亞；他接著宣稱贏得密西根州和威斯康辛州，「我們甚至不用所有的州。」

他宣稱已贏得喬治亞和北卡州，「他們（民主黨）追不上我們」，「最重要的是在賓州大贏69萬票」。

川普表示：「美國大眾中出現舞弊，這令國家難堪，我們準備贏得這場選舉，而且說實話，我們也真的贏得這場選舉。因此我們現在的目標是為了國家利益來確保選舉的公正性。」他將訴請最高法院下令停止計票並裁斷選舉結果。他並未說明根據何在。

川普說將訴諸聯邦最高法院，「我們希望停止所有投票，我們不希望清晨4時還有任何選票進來。」

副總統潘斯接著發言，他感謝美國人把未來四年投給川普，並表示他們會捍衛選票公正性。值得注意的是，潘斯稱「我們正邁往勝利的路上」，不若川普那樣斬釘截鐵宣布勝選。

川普4日稍早在社群媒體不實指控民主黨人「偷走」選舉，這則發言遭推特和臉書加上標註。

推特隱藏川普文章，並在下方警告該文有「爭議」內容，而且「可能有誤導選舉或其他民選過程」，推特也限制使用者按讚或分享該則貼文。

臉書則在川普同一篇文章加上標籤，指出選票尚未完全計算完畢，「無法預測總統選舉的贏家」。