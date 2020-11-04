我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

大選開票／223:145 白登將翻轉亞利桑納、川普奪愛阿華

民主黨搶下1席共和黨參院席次！再奪3席就變天

內戰邊緣？56%選民認為大選後會出現暴亂

編譯林梅婕／綜合報導
華府華埠許多商家和銀行在選舉前加裝木板，預防選後騷亂。（記者張筠 / 攝影）
華府華埠許多商家和銀行在選舉前加裝木板，預防選後騷亂。（記者張筠 / 攝影）

受到疫情和其他因素影響，今年總統大選特別動盪，而選前民調也指出，多數民眾為選舉精疲力竭，為結果而感到沮喪，無論最終由誰入主白宮，似乎都免不了一場暴亂。

2020美國大選即時開票 不斷更新

民調機構輿觀(YouGov)調查指出，針對多達1999名註冊選民的調查顯示，認為本屆選舉會達到盡可能公平的民眾比率約47%；換句話說，超過51%的人認為「今年總統當選人的合法性存疑」。

此外，輿觀的另一項民調顯示，在1505位註冊選民中，有高達56%的人認為選後國內緊張的情勢將會惡化，無論誰當選，都很有可能會發生暴亂。大多數人擔心國家現在已遊走在第二次內戰爆發的邊緣。

雖說每到選舉總會有引來各種情緒激動的民眾，但今年情勢似乎比以往更加嚴峻；任一方的支持者都在擔心，如果對方勝選可能會為國家帶來不可抹滅的災難。

事實上，民眾對選後暴動的憂慮多半來自國內的極端分子，即極左派或極右派人士；華府智庫「戰略暨國際研究中心」(CSIS)反恐專家瓊斯說(Seth Jones)指出：「綜觀美國歷史，未曾有任何一場選舉結果可以掀起如此之大的風暴。」

安姆赫斯特麻州大學政治科學副教授西奧多里迪斯(Alex Theodoridis)表示，民眾對選舉結果的不信任將製造對立，為了激化選情卻同時衍生暴力，「我的研究結果顯示，多數的政客會盡可能將對手去人性化」。

編輯推薦

民調 註冊選民 美國

上一則

大選開票／223:145 白登將翻轉亞利桑納、川普奪愛阿華

下一則

NBC：川普拿下「章魚哥」俄州 18張選舉人票入袋

延伸閱讀

福斯預測：白登翻轉亞利桑納州 奪11張選舉人票

福斯預測：白登翻轉亞利桑納州 奪11張選舉人票
大選當日 內華達州爆槍戰4死

大選當日 內華達州爆槍戰4死
大選民調又失準！佛州、喬治亞州差很大

大選民調又失準！佛州、喬治亞州差很大
大選開票下半場 6關鍵搖擺州陷入拉鋸

大選開票下半場 6關鍵搖擺州陷入拉鋸

熱門新聞

大選開票／223:145 白登將翻轉亞利桑納、川普奪愛阿華

2020-11-04 00:25

1張圖看疫情：全美確診929萬例 德州、加州破94萬

2020-11-03 04:00
紐約時報報導，川普取消了大選之夜的慶功晚會。圖為27日川普在密西根造勢。(美聯社)

川普取消大選夜慶功晚會 當晚留在白宮

2020-10-30 10:55
新聞周刊封面。(取自Newsweek網站)

新聞周刊：中逾600統戰組織密謀顛覆美 商會、同鄉會上榜

2020-10-27 22:17
美股的「總統指標」預測白登將勝選；不過「總統指標」並非每次都準確預測大選結果。美聯社

白登穩了？美股「總統指標」預測他勝選

2020-11-01 10:44
戴莫斯(左)和雷伊(右)，宣布起訴嫌非法在美國境內開展名為「獵狐」(Foxhunt)行動的八名中國政府特工。美聯社

中國特工在美執行「獵狐行動」 八人被控 五人被捕

2020-10-28 12:45

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
大選開票／223:145 白登將翻轉亞利桑納、川普奪愛阿華

大選開票／223:145 白登將翻轉亞利桑納、川普奪愛阿華
新罕州2小鎮率先開票 川普16：10 領先白登

新罕州2小鎮率先開票 川普16：10 領先白登
直播開票／美國大選戰況 實時評論共同見證

直播開票／美國大選戰況 實時評論共同見證

1張圖看大選：川普、白登 誰能拿下270選舉人票

1張圖看大選：川普、白登 誰能拿下270選舉人票
川普陣營宣布拿下佛州！ 白登陣營坦承不妙

川普陣營宣布拿下佛州！ 白登陣營坦承不妙