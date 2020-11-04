內戰邊緣？56%選民認為大選後會出現暴亂

華府華埠許多商家和銀行在選舉前加裝木板，預防選後騷亂。（記者張筠 / 攝影）

受到疫情和其他因素影響，今年總統大選特別動盪，而選前民調 也指出，多數民眾為選舉精疲力竭，為結果而感到沮喪，無論最終由誰入主白宮，似乎都免不了一場暴亂。

民調機構輿觀(YouGov)調查指出，針對多達1999名註冊選民 的調查顯示，認為本屆選舉會達到盡可能公平的民眾比率約47%；換句話說，超過51%的人認為「今年總統當選人的合法性存疑」。

此外，輿觀的另一項民調顯示，在1505位註冊選民中，有高達56%的人認為選後國內緊張的情勢將會惡化，無論誰當選，都很有可能會發生暴亂。大多數人擔心國家現在已遊走在第二次內戰爆發的邊緣。

雖說每到選舉總會有引來各種情緒激動的民眾，但今年情勢似乎比以往更加嚴峻；任一方的支持者都在擔心，如果對方勝選可能會為國家帶來不可抹滅的災難。

事實上，民眾對選後暴動的憂慮多半來自國內的極端分子，即極左派或極右派人士；華府智庫「戰略暨國際研究中心」(CSIS)反恐專家瓊斯說(Seth Jones)指出：「綜觀美國 歷史，未曾有任何一場選舉結果可以掀起如此之大的風暴。」

安姆赫斯特麻州大學政治科學副教授西奧多里迪斯(Alex Theodoridis)表示，民眾對選舉結果的不信任將製造對立，為了激化選情卻同時衍生暴力，「我的研究結果顯示，多數的政客會盡可能將對手去人性化」。