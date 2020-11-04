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民主黨搶下1席共和黨參院席次！再奪3席就變天

選情激烈 學者開火：川普是惡魔…白登亦然

編譯陳韻涵／綜合報導
川普（左）和白登（右）。（Getty Images）
川普（左）和白登（右）。（Getty Images）

許多進步派人士在今年大選陷入投票抉擇困境，是要趕走川普總統和他貪腐的家庭成員及密友，還是要選擇統合主義(corporatist)自由派的白登；這場選舉宛如播不完的老電影，上次是川普與對手喜萊莉·柯林頓，這次是川普和更糟的白登。

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哥倫比亞大學伊朗研究與比較文學教授達巴希(Hamid Dabashi)選前投書「半島電視台」(Al Jazeera)，闡述他不投白登的原因，「沒錯，川普是美國惡魔，但白登亦然」。

著名的非裔哲學家韋斯特(Cornel West)選前說，他要以「反法西斯主義」投票支持白登，忽視白登與「華爾街及軍國主義」的關聯；韋斯特深諳，白登違背他信奉的每一個理念和原則，但他更厭惡川普，只好「兩害相權取其輕」。

麻省理工學院(MIT)終身教授、著名語言學家和政治活躍分子杭士基(Noam Chomsky)曾表示，選民「投白登，接著為他的噩夢所擾」。喬姆斯基心知肚明，無論是川普或白登都不可信，但他仍選擇傷害較小的候選人，這是懷抱希望還是絕望？

達巴希指出，川普的美國充斥恐怖統治、無知的「黑暗年代」和犯罪種族歧視，可以理解為何許多批判思維者爭相表態支持白登，但「我要撰文說明為何不挺白登」。

達巴希澄清，他並非自認為比其他批判思維者更有原則或不在乎川普連任的悲慘後果，而是為自己和後代子孫著想。

達巴希表示，他不會投給價值觀與他相悖的白登，白登是冥頑不靈的種族主義者、自詡為猶太復國主義者。達巴希說，選民本來有更好的選擇，即佛蒙特州聯邦參議員桑德斯(Bernie Sanders)，但民主黨在兩屆初選都扼殺了他出頭的機會。

達巴希在選前一度呼籲，尚不急著「兩害相權取其輕」，而是靜心思考如何對抗兩位惡魔。

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